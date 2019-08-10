記者鄭又菡／綜合報導

南韓設計師Soy Kim因長相酷似田馥甄（Hebe），擁有175公分、9頭身的完美比例，以及爆乳身材，清新中又帶點神秘感，讓她擁有高人氣，10日在IG上跟網友分享當媽媽的喜悅，「第一次看見你笑了，媽媽真的很感動。」

▲Soy Kim長相酷似田馥甄。（圖／翻攝自Soy Kim IG）

Soy Kim在今年3月初曬出比基尼的影片，並宣布自己已經當了媽媽，還笑稱：「身體檢查結果，我的腰圍越來越圓了，孩子正企圖宣布他的存在。」

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Soy Kim在7月產下寶寶，近日透過IG與網友分享兒子的近照，雖然與粉絲開玩笑說準備迎接「媽媽地獄」，但依舊母愛噴發表示，「第一次看見你笑了，媽媽真的很感動。」貼文一出，也引起網友姨母心大爆發，「像天使般的男孩」、「也太可愛了」、「哈囉，天使」、「雖然是地獄，但幸福更偉大！」

▲Soy Kim與網友分享了自己的大肚照。（圖／翻攝自Soy Kim IG）

▲Soy Kim與網友分享兒子的近照，並開心表示看到孩子笑很感動。（圖／翻攝自Soy Kim IG）

其實，Soy Kim去年到關島旅行時，罕見地公開男友的長相，及曬出多張兩人甜蜜合照，更貼出「男友視角」的系列照片，當時還令網友心碎大嘆，「Lucky guy（幸運的男人）」、「窗內窗外皆（是）風景！」

▲Soy Kim去年罕見地公開與男友合照及男友視角的照片。（圖／翻攝自Soy Kim IG）