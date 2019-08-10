「露3點愛情片」網路瘋傳！　馬蓉爆氣截圖公開：我被王寶強算計

記者李湘文／綜合報導

大陸男星王寶強在2016年控訴妻子馬蓉出軌經紀人宋喆，經過2年離婚官司，今年1月終於結束婚姻關係，但紛爭仍未因此落幕。她近日在網路上發文痛訴，自己跟宋喆真的沒有不正當關係，這輩子除了王寶強沒有其他男人，「我是被算計的！」

▲馬蓉聲稱自己被王寶強算計。（圖／翻攝自微博）

馬蓉近日在Instagram上發文，重提2016年轟動一時的出軌風波，強調自己真的是被冤枉，跟宋喆從來都沒有不正當關係。她還爆料，就算真有此事，「那我也只是出軌1個男人，也不及王寶強在外面到底搞了幾朵花！」

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馬蓉指控王寶強在外也有好幾個女人，但當年想要提交證據給法官時，被當作是惡意攻擊，沒有機會提交。她痛訴：「我希望王寶強能夠繼續維護營造他老實好人的形象將來不會被他的第二任老婆撕破，要是他將來的第二任老婆撕破了王寶強的老實好人的形象，那我還真是感謝她。」

▲馬蓉強調「這輩子除了王寶強沒有第二個男人」。（圖／翻攝自馬蓉Instagram）

網路上最近瘋傳1支「無碼露3點愛情片」，有網友認為影片裡的女子神似馬蓉，懷疑這是她和宋喆出軌的證據。然而，馬蓉8日將影片截圖PO出，強烈抗議：「如果還有大眾認為這不雅照裡的女孩是我，你們看到了宋喆壓在我身上了？請你們在這圖裡找出宋喆出來，我馬蓉這輩子只和王寶強一個男人做過夫妻之事，除了他沒有第二個男人。」她再度強調「我是被王寶強和楊慧算計的」，反過來指控前夫陷害。