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朱千雪峇里島完婚！　6閨蜜全到 「港姐伴娘團」陪嫁認識31年老公

記者傅家妤／綜合報導

香港女星朱千雪6月宣布將與青梅竹馬的醫生男友吳昆倫（Justin）結婚，日前小倆口在峇里島舉辦婚禮，女方在圈中閨蜜，包括港姐張嘉兒、李雪瑩、蔣家旻、岑杏賢、湯洛雯和劉倩婷等人也一同出席見證幸福時刻，並送上祝福。

▲朱千雪。（圖／翻攝自微博／朱千雪、《新浪娛樂》、IG／湯洛雯）

▲朱千雪在峇里島完婚。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

朱千雪長相甜美，是2012年香港小姐季軍，過去曾被網友票選為「十大最美港姐」冠軍，她6月在IG上曬出婚紗照，並宣布將與男友Justin組建一個自己的家庭，且還透露自己與男友一出生就認識了。當年兩人的媽媽住進同一間病房，先後在3天內生下第1胎，之後2家人便成為朋友，連續4年相約為小孩慶生，兩人因為媽媽也成為了彼此相伴成長的青梅竹馬，並在26歲開始交往，在31歲決定要攜手走下去，成為彼此真正的家人。

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▲朱千雪。（圖／翻攝自微博／朱千雪、《新浪娛樂》、IG／湯洛雯）

▲朱千雪。（圖／翻攝自微博／朱千雪、《新浪娛樂》、IG／湯洛雯）

▲朱千雪圈內好友也到場見證。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》、IG／湯洛雯）

據香港媒體《東網on.cc》報導，朱千雪與Justin在8月初於峇里島舉辦婚禮，兩人再80位親友的見證下完婚，圈中閨蜜張嘉兒、李雪瑩、蔣家旻、岑杏賢、湯洛雯和劉倩婷也都在場見證，6人還被譽為是「港姐閨蜜團」，而在新娘丟捧花的環節中，由岑杏賢搶到。

據悉，朱千雪在婚後將會留在香港完成法律博士課程與實習，而老公Justin則回到新加坡繼續工作，之後生活如何會再做安排。

▲朱千雪。（圖／翻攝自微博／朱千雪、《新浪娛樂》、IG／湯洛雯）

▲朱千雪。（圖／翻攝自微博／朱千雪、《新浪娛樂》、IG／湯洛雯）

▲朱千雪圈內好友多數也都是港姐。（圖／翻攝自微博／朱千雪）

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