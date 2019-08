黑人版小美人魚EQ超高！　主角荷莉貝利神回負面評價

記者阮巧雯/綜合報導

迪士尼電影《小美人魚》(The Little Mermaid)真人版自從宣布主角愛麗兒(Ariel)由19歲黑人女星荷莉貝利(Halle Bailey)飾演後,引起不少網友熱議,紛紛表示:「不是歧視,但是黑人真的不合適。」認為與童年時期一身雪白肌的小美人形象差太多。對此,荷莉貝利作出超高EQ回應,不介意大眾負面評論。

▲荷莉貝利(Halle Bailey)確定飾演迪士尼電影《小美人魚》真人版,引起廣大討論,認為與童年的愛麗兒形象差太多。(圖/翻攝自IG/chloexhalle)

荷莉貝利和姊姊克羅伊貝利(Chloe Bailey)在週二一同前往洛杉磯出席活動,姊妹倆身穿緞面小洋裝,桃紫色和寶藍色亮眼搭配,在鏡頭前好搶眼。據外媒《Variety》報導,荷莉貝利對眾人給予自己確定飾演小美人魚一角負面評價,大方正面回應道:「我覺得像做夢一樣也非常感激,因此我並沒有很在乎那些負面評價。我也認為『愛麗兒』不但是個遠遠出我的角色,相信將會非常美妙,對此只有感到無比的興奮。」

▲荷莉貝利(左)與姊姊克羅伊貝利(右)組成美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle。(圖/翻攝自IG/chloexhalle)

對於荷莉貝利超高EQ回應,不少網友看了卻紛紛留言表示:「妳不介意但愛麗兒本尊介意」、「但我介意我的童年小美人魚形象被毀了」、「無關膚色問題,但就跟導演不可能找金髮碧眼的人來演花木蘭吧」。但也有不少人認為問題出在選角的人身上,演員本身是無辜的,應該停止抨擊荷莉貝利。

▲▼荷莉貝利和克羅伊貝利兩姊妹深受美國超級天后碧昂絲喜愛。(圖/翻攝自IG/chloexhalle)

Halle Bailey on her new #LittleMermaid role: "I don't pay attention to the negativity; I just feel like this role is something bigger than me" https://t.co/pidgYYQ0lw pic.twitter.com/rmUxbFSuYY