黑人版小美人魚EQ超高！　主角荷莉貝利神回負面評價

記者阮巧雯／綜合報導

迪士尼電影《小美人魚》（The Little Mermaid）真人版自從宣布主角愛麗兒（Ariel）由19歲黑人女星荷莉貝利（Halle Bailey）飾演後，引起不少網友熱議，紛紛表示：「不是歧視，但是黑人真的不合適。」認為與童年時期一身雪白肌的小美人形象差太多。對此，荷莉貝利作出超高EQ回應，不介意大眾負面評論。

▲荷莉貝利（Halle Bailey）確定飾演迪士尼電影《小美人魚》真人版，引起廣大討論，認為與童年的愛麗兒形象差太多。（圖／翻攝自IG／chloexhalle）

荷莉貝利和姊姊克羅伊貝利（Chloe Bailey）在週二一同前往洛杉磯出席活動，姊妹倆身穿緞面小洋裝，桃紫色和寶藍色亮眼搭配，在鏡頭前好搶眼。據外媒《Variety》報導，荷莉貝利對眾人給予自己確定飾演小美人魚一角負面評價，大方正面回應道：「我覺得像做夢一樣也非常感激，因此我並沒有很在乎那些負面評價。我也認為『愛麗兒』不但是個遠遠出我的角色，相信將會非常美妙，對此只有感到無比的興奮。」

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▲荷莉貝利（左）與姊姊克羅伊貝利（右）組成美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle。（圖／翻攝自IG／chloexhalle）

對於荷莉貝利超高EQ回應，不少網友看了卻紛紛留言表示：「妳不介意但愛麗兒本尊介意」、「但我介意我的童年小美人魚形象被毀了」、「無關膚色問題，但就跟導演不可能找金髮碧眼的人來演花木蘭吧」。但也有不少人認為問題出在選角的人身上，演員本身是無辜的，應該停止抨擊荷莉貝利。

▲▼荷莉貝利和克羅伊貝利兩姊妹深受美國超級天后碧昂絲喜愛。（圖／翻攝自IG／chloexhalle）