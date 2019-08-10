雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

▲《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提已經完成第4集劇本。（圖／翻攝自IG／taikawaititi）

記者林映妤／綜合報導

漫威電影《雷神索爾》第4集《Thor：Love and Thunder》由《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）擔任編導，不只克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）繼續演出，連娜塔莉波曼（Natalie Portman）都驚喜回鍋，現在傳出劇本已經完成，就等開拍啦！

作為第一個超過3集個人系列電影的超級英雄，雷神索爾在《復仇者聯盟：終局之戰》片尾加入了星際異攻隊，而女武神瓦爾基麗則成為新阿斯嘉的國王，目前尚未得知《Thor：Love and Thunder》會有什麼發展，但娜塔莉波曼在聖地牙哥動漫展（SDCC）上驚喜宣布回歸，證實了女雷神將會亮相，激起粉絲一波高潮，期待這位女英雄為此系列帶來新氣象。

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▲娜塔莉波曼回歸成為粉絲最嗨的點。（圖／翻攝自網路）

根據《Deadline》報導，塔伊加維迪提目前已經完成了《Thor：Love and Thunder》的完整劇本，電影計畫於2020年初開始製作，這也代表2019年剩下的4個月塔伊加維迪提要加緊宣傳新片《Jojo Rabbit》以及開拍另一部福斯探照燈新片《Next Goal Wins》，該片改編自2014年同名紀錄片，也是塔伊加維迪提首部運動題材電影。

《Thor：Love and Thunder》作為漫威宇宙第四階段最後一部電影，目前預計在2021年11月5日於北美上映。