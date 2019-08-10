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51歲謝祖武登象山「一分鐘爬4層樓」不輸年輕人　阿龐狂喘氣被說問題大了

記者林奕如／台北報導

謝祖武演出《麻辣鮮師》磊哥凍齡不老，他近期也嘗試當Youtuber，拍攝Vlog用影像替代文字或照片，分享自己日常生活瑣碎小事分享給大家。這次，受台灣胸腔暨重症加護醫學會之邀，與好友阿龐爬象山步道，在一分鐘登階梯多少步，來評估是否有肺阻塞的罹病風險。

▲謝祖武。（圖／謝祖武臉書）

▲謝祖武保持運動習慣，凍齡不老。（圖／謝祖武臉書）

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謝祖武表示，爬象山的時候滿興奮， 但爬了20分鐘之後就有一點點累，說實在的這種天氣一大早去爬象山實在有點過癮，他一分鐘可以超過80階（約四層樓），表示狀況還不錯，但他看到阿龐氣喘如牛，上氣不接下氣的樣子，更讓人為他的健康感到擔憂：「阿龐…可能就…不好說。」

▲謝祖武肺阻塞衛教片。（圖／公關提供）

▲謝祖武肺阻塞衛教片。（圖／公關提供）

▲謝祖武提醒一分鐘登階不到40階，屬於高杜風險族群。（圖／公關提供）

他呼籲大家不要輕視喘咳、痰類等感冒症狀，若是有長期暴露在有空污的環境中、年齡大於45歲，都可以觀看影片了解更多資訊，平常也可以透過一分鐘登階，來評估是否有肺阻塞的罹病風險，自我檢測肺功能是否出了問題，提醒有相關症狀的民眾可以至胸腔內科就診。

今年暑假謝祖武有帶家人、小孩去了一趟巴里島度假， 他說，都是在飯店裡面玩耍，不過步調比較慢，好好放空充電。他最近正忙全民大劇團10月要公演的舞台劇《最後一封情書》，和「娃娃」潘迎紫搭檔，全新組合不僅讓大家期待，他自己也全力以赴排練。

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謝祖武, 武哥, 麻辣鮮師, 磊哥

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