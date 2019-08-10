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準婆婆強勢決定婚紗、新房裝潢…謝盈萱《俗女》40歲了還要嫁嗎？！

記者林奕如／台北報導

《俗女養成記》女主角陳嘉玲（謝盈萱 飾）年近40歲，面臨大齡女子在愛情與事業上的煩惱，她準備要和交往多年的江顯榮（溫昇豪 飾）結婚，但還在籌備婚禮的過程中，未來婆婆（王琄 飾）不斷出招，先是自作主張要幫挑婚紗，接著安排小倆口購入同社區的大廈，決定室內裝潢設計，以及帶她弄頭髮造型，想把她打造成心中最佳的媳婦模樣，讓她壓力超大。

▲謝盈萱《俗女養成記》面臨未來婆婆要求感到壓力 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱《俗女養成記》面臨未來婆婆要求感到壓力 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱被未來婆婆打扮成心目中最佳媳婦。（圖／華視提供）

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溫昇豪在劇中飾演有點媽寶個性的男人，表面上雖然贊同女友嘉玲選擇自己想要的婚紗，但在母親強勢介入婚紗與房子裝潢的選擇下，他也無能為力。而現實生活中被問及是否是一個聽媽媽話的人，溫昇豪開玩笑說：「當然要聽媽媽的話，周杰倫說的！」但也表示聽媽媽的話不代表就是媽寶，而被問到喜歡小女人還是獨立女人時，他則是很靦腆笑表示兩種類型都喜歡。

▲謝盈萱《俗女養成記》面臨未來婆婆要求感到壓力 。（圖／華視提供）

▲謝盈萱被帥氣廠商代表獻吻。（圖／華視提供）

最新劇情中，陳嘉玲面對帥氣的廠商代表Mark（吳允瀚 飾）獻吻，竟意外讓男友江顯榮醋勁大發，跑到陳嘉玲公司大鬧，他不顧自己誤食花生醬過敏，嘴唇腫成「香腸嘴」的狀況，就要找到這個和陳嘉玲有曖昧關係的男人。導演嚴藝文透露，溫昇豪在準備拍攝這場戲時，早上還得了急性腸胃炎，下午依舊很敬業地來參與拍攝工作，戲裡戲外都掛了病號。

有「劇場頑童」之稱的劇場重量級演員羅北安，在導演嚴藝文一通電話下，二話不說就答應接演，因為對羅北安來說謝盈萱就是他的女神，表示一定要來力挺一下。在劇中，他飾演陳嘉玲的老闆，不時對她提出很多不合理的工作要求，要她一起玩疊疊樂、陪客戶應酬喝酒，還要她隱瞞老婆自己有小三，陪小三去看房子、幫忙匯錢給小三等，讓陳嘉玲累積內心累積了許多怨氣。

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謝盈萱, 溫昇豪, 熟女養成記

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