尚恩曼德斯慶生趴擁吻女友畫面流出！卡蜜拉IG公開放閃了

記者吳孟庭／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）與「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello）愛得火熱，8日男方過21歲生日，女友直接在IG公然示愛寫「我愛你」之外，慶生趴畫面也流出，兩人撲上嘴對嘴擁吻，更捧臉親到忘我，完全無視旁人！

▲卡蜜拉在IG公開放閃。（圖／翻攝自Instagram／camila_cabello）

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卡蜜拉最新PO文，高調在IG放上兩人合照曬愛，寫下「祝這位神奇男人生日快樂，我愛你！！！！」不但連打4個驚嘆號，還附上4個愛心，也是他們7月初被拍到戀情之後，罕見公開示愛。

雖然尚恩曼德斯IG最新更新的照片，是在慶生趴中親吻妹妹Aaliyah Mendes臉頰的合照，不過其實小情侶倆在趴踢可是打得火熱，有參加慶生會的朋友流出10秒影片，眾人圍繞著壽星，大喊「生日快樂！」

▲尚恩曼德斯在眾目睽違的慶生趴擁吻女友畫面流出！（圖／翻攝自Instagram）

這時候卡蜜拉現身，尚恩曼德斯伸出手一副「你終於來了」，一把拉過女友。卡蜜拉也是衝上前不顧他人，甚至還擠掉疑似男友媽媽的位置，兩人就在眾人尖叫下擁吻，男方還親到捧著女生的臉頰，熱吻到忘我境界。

▼尚恩曼德斯擁吻女友畫面（影片來源：Twitter senorita_maxine）