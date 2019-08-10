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24歲夏木安梨患子宮頸癌！爆哭：我自作自受　術後大失血「昏迷險死」忍痛引退

圖文／鏡週刊

上週在五股舉辦的TRE台北國際成人展，從日本邀來明日花綺羅、三上悠亞到新任AV奧斯卡冠軍相澤南等近百名AV女優，其中有粉絲驚喜發現，去年突然宣布引退的女優輝月杏梨，改名為「夏木安梨」現身在這次成人展，本刊與她獨家專訪，夏木安梨首次吐露引退背後的真相。

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今年25歲的夏木安梨出道4年，身為專屬女優的她曾拍過約70部作品，擁有不輸給偶像的漂亮臉蛋，加上勻稱身材，稱得上是AV界的漂亮寶貝，曾是知名SOD的專屬女優，卻在去年7月突然宣布引退，讓許多粉絲感到錯扼又惋惜，不過她仍在SNS上繼續更新個人狀態，仍有不少忠實追隨者。

夏木安梨（左一）出席本屆TRE國際成人展，讓她覺得熟悉又陌生，想起過去的女優生涯。

當夏木安梨被問：「為什麼引退？」她帶著些許不安和謹慎的語氣說：「這件事我在日本或哪裡都還沒有說過呢。」由於從事AV女優這個行業，每個月都要固定接受性病等相關檢查，而夏木安梨在一次檢查結果中，發現自己得了子宮頸癌前病變，「一開始檢查出來的時候，朋友也叫我去大醫院再檢查一遍，但依然是同樣的結果。身邊許多朋友也有得過這個病，但她們後來都好了，我也樂觀地這樣以為，卻沒想到情況越來越差。」

夏木安梨以輝月杏梨名字出道，拍過約70部作品。（網路圖片）

當醫生判定夏木安梨的子宮頸癌已經進入第3期，讓她心情降到冰點，在家裡邊哭邊自省，「因為當AV女優，性行為太過頻繁嗎？還是以前曾經懷孕墮胎的原因呢？現在變成這樣的身體狀況，是不是我自作自受？」由於她的高中同學們有些已經結婚當媽媽了，聚會會帶小孩出來玩，讓夏木安梨想到自己或許不能生小孩的未來，難過了很長一段時間。

夏木安梨藉SNS維持人氣，仍有不少忠實粉絲支持她。（翻攝自夏木安梨推特）

夏木安梨因為手術住院了4天，那4天的時間都睡不著，醫生怕她體力支撐不住，使用安眠藥強迫她睡覺，由於手術的部位非常接近動脈，手術後夏木安梨回到家休養，有一天她發現下體大量失血，嚇得趕緊打電話請朋友來救她，等到朋友趕到她家時，夏木已經昏迷不省人事，送醫後發現她失血高達1.8公升，真的是鬼門關前走一遭。

談到當初決定引退的心情，夏木安梨說雖然當時身體狀態也不允許繼續工作，加上覺得AV這個工作到了一個瓶頸，才做出引退的決定，這次來台灣參加成人展，看到許多優秀的女優們，加上還有許多繼續支持自己的粉絲，夏木安梨坦承覺得有點想念AV女優時候的自己，但她並沒有復出的打算，「如果繼續拍片，終究會走到引退的那一步」，她將以更多不一樣的面貌呈現給粉絲，「謝謝他們一直像家人一樣的陪伴在我身邊。」


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