娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

記者田暐瑋／綜合報導

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，說「颱風天就是要包緊處理」，同時附上一張自拍照，只見她穿著白色肉胎衣，合身到布料緊緊貼著她的身體曲線，透膚材質隱約看得到豐滿F級雪球，讓人看得眼睛發直，「這身材也太夢幻」、「我以為在拍透明人續集」。

原來，該名女網友是知名網紅「謝薇安Vivian」，由於身材火辣加上顏值高，更曾稱霸直播界，但也在19歲時結婚、2年後生下孩子，號稱身材最好的「最強奶媽」，生下孩子後的謝薇安身材仍保持良好，幾乎沒有走樣。

▲謝薇安。（圖／翻攝自謝薇安臉書）



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颱風天這天，謝薇安PO出到醫美診所做體雕的自拍照，只見她穿著白色肉胎衣，裡面只穿了內衣和內褲，因為材質薄透，內衣褲都隱約可見，合身剪裁更加凸顯胸部形狀，宛如兩顆氣球被黏在胸前，她嬌嗔：「包緊處理！」身材曲線讓人鼻血直噴。

▲謝薇安穿體雕衣。（圖／翻攝自謝薇安臉書、爆廢公社二館）



網友見了紛紛激動狂吼，「我想要抱緊處理耶」、「金架五告派」、「好亮頭燈」、「我以為在拍透明人續集」、「裡面是包水球嗎」、「把長輩包這麼緊是在虐待長輩嗎」、「這根本真人娜美」。

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢二館臉書）

▲謝薇安。（圖／翻攝自謝薇安臉書）