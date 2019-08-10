小嫻34Ｃ傲人身材男生「凍未條」！出外景引發大暴動！

記者蕭雅玲／台北報導

小嫻今（10日）以設計師身份現身運動品牌活動，她有感日前出外景因為要玩遊戲，所以穿了運動內衣去錄影，男生看到她穿運動內衣，因為顯現不出女性的性感便排擠她，所以這回受邀設計運動內衣，便把性感元素加入設計裡。

▲小嫻以設計師身份出席品牌活動。（圖／記者李毓康攝）

擁有34C傲人身材的她表示，偶爾錄製外景節目得穿上比基尼，因為看過太多女星穿比基尼出糗狀況，為了防走光，她都會非常小心做好防護措施，「可以黏的、縫的、固定的，我都會事先做好準備！」一旁的瑪麗還爆料，有次小嫻去上《綜藝3國智》節目，一到錄影現場全場男生大暴動，「因為她身材線條很美，駱駝蹄也不會很明顯，我記得那天一結束，女生還一直問她褲子去哪邊買。」

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▲瑪麗爆小嫻料說她出外景時引起男生大暴動。（圖／記者李毓康攝）

小嫻表示，「我每次在買底褲時一定要多加一層，否則會有駱駝蹄，尤其是接縫處沒有多一層保護，駱駝蹄就會很明顯，我就不會買。」她也分享人生第一次去買內衣的自豪的事，就是跟姊姊、堂姐三人一起到內衣專櫃挑，「當時我年紀最小，但罩杯卻是最大，所以那天有點打擊到姊姊們，人生第一次氣到女性，還蠻開心的！」