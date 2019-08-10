記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人IU（李知恩）最近主演韓劇《德魯納酒店》廣受好評，經常在IG和粉絲互動的她，最近分享了南韓雙人組合樂童音樂家成員秀賢翻唱她的歌曲《BBI BBI》的影片，引起粉絲熱議。

▲IU在IG上分享李秀賢出演音樂節目《Begin Again 3》時翻唱自己歌曲《BBI BBI》的影片。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、akmu_suhyun）

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IU最近在IG上經常PO出拍攝《德魯納酒店》時的幕後照，然而她10日卻和粉絲分享了一則影片，竟是樂童音樂家秀賢在音樂節目《Begin Again 3》的表演片段，影片中對方在義大利挑戰街頭路演，並且翻唱了IU不久前突破1億點擊率的歌曲《BBI BBI》。IU還在PO文上寫到：「《BBI BBI》竟然是這麼甜蜜的嗎？！李秀賢完級（滿級）調節！」

▲IU經常在IG上和粉絲分享生活及工作近況。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）

▲樂童音樂家的李秀賢出演音樂節目《Begin Again 3》，好嗓音經常翻唱許多名曲。（圖／翻攝自Instagram／akmu_suhyun）

IU和李秀賢同樣身為南韓音樂圈才女，在音樂上擁有亮眼的表現，兩人的專輯中也經常收錄本人的自創曲，因此PO文下也引起眾多粉絲留言：「敲碗樂童和IU的合作」、「音色和編曲都太完美了」、「女神與女神的相遇！」

▼IU在IG上分享李秀賢翻唱《BBI BBI》的表演片段。（翻攝自Instagram／dlwlrma）