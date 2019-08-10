《朵拉》可能成為系列電影！導演「超愛女主角」證實：沒理由不做

記者林映妤／綜合報導

《朵拉與失落的黃金城》導演詹姆斯博賓（James Bobin）放送驚喜，未來《朵拉》有可能發展成系列電影！他接受外媒《Screen Rant》專訪，透露自己非常喜歡伊莎貝拉莫娜（Isabela Moner）飾演的青少女朵拉，「我認為沒有理由不做這一系列電影！」

尼可兒童頻道（Nickelodeon）播出卡通《愛探險的朵拉》（Dora the Explorer）長達20年，第8季結局與電影《朵拉與失落的黃金城》同在8月9日上映，詹姆斯博賓表示，「這會是同一個系列嗎？我不知道，但我想他們是可以並行的。」

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▲《朵拉與失落的黃金城》有望拍成系列。（圖／派拉蒙影業提供）

但他自己非常喜歡曾演出《變形金剛5：最終騎士》、《怒火邊界2：毒刑者》、《速成家庭》，18歲的伊莎貝拉莫娜，認為對方相當有潛力，「我認為這是系列電影的開始，伊莎貝拉演出的朵拉很令人驚艷，我認為沒有理由不做這一系列電影，因為它真的很有趣。我很喜歡冒險電影，而且我也很樂意繼續拍攝，這是介於現實世界與魔法之間的故事。」

事實上《朵拉與失落的黃金城》成本約4900萬美金，相當於新台幣15.5億元，並不算是天價製作費，而它努力朝向青少年版《印第安納瓊斯》的走向，也令部分影迷感到喜愛。

▲▼《朵拉與失落的黃金城》有青少年版《印第安納瓊斯》風格。（圖／派拉蒙影業提供）

若派拉蒙影業對於《朵拉》的成績滿意，或許會繼續和詹姆斯博賓、伊莎貝拉莫娜以及《朵拉》編劇尼可拉斯史托勒（Nicholas Stoller）、馬修羅賓森（Matthew Robinson）合作，為《朵拉》系列電影奠定基礎。