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《德魯納》具經理也開IG了！心急鬥嘴張滿月：你到底在哪？

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》上周第8集IU飾演的張滿月社長搞消失，丟包具燦成經理（呂珍九飾演），讓具經理不斷在社長IG心急留言：「你到底在哪！」而不只社長有IG，現在包含具經理、酒店酒保，甚至披薩店老闆桑切斯都辦了帳號，後者還不斷留言給社長，根本是「滿月鐵粉」！

▲《德魯納》具經理也開IG了！鬥嘴張滿月：你到底在哪？（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

▲IU與呂珍九皆以劇中角色開設了IG帳號。（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

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第8集結尾播出具燦成睡了整整3天，回到飯店後卻人去樓空，不過劇迷別擔心，具經理還是有辦法聯絡得到社長，就是靠著張滿月的IG！

在社長IG發文中，一張幻想靈魂勾著具經理手的合照，滿月社長滿滿醋意地寫下「切！」，呂珍九用自己本人的帳號在下面留言：「我已經忍很久了...您現在到底都在幹嗎？到底在哪？」還附上一個氣噗噗的表情符號。

▲《德魯納》具經理也開IG了！鬥嘴張滿月：你到底在哪？（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

▲呂珍九原本以自己的帳號鬥嘴張滿月，心急問：你到底在哪？（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

另外一張張滿月與具燦成的合照，社長寫「曾是經理人的孩子與曾經喜歡過的時光」，呂珍九這次更是放上3個生氣表情符號回她，「曾是經理人？曾經喜歡過？」兩人打情罵俏延伸到真實網路，讓人無法抽離劇情。

而現在不只IU以張滿月的名義開設IG帳號，其實具經理也在一周前辦了帳號，以「agree.9oo」，英文取名原因是燦成的韓文發音跟「贊成」很像，具則跟9的發音相似。而他追蹤的帳號只有3個，張滿月、呂珍九自己本人，以及他在劇中的室友「桑切斯」。

▲《德魯納》具經理也開IG了！鬥嘴張滿月：你到底在哪？（圖／翻攝自IG）

▲▼不過後來《德魯納》具經理、酒保都辦了個人IG，也都追蹤了社長。（圖／翻攝自IG）

▲《德魯納》具經理也開IG了！鬥嘴張滿月：你到底在哪？（圖／翻攝自IG）

帳號名稱為披薩王子桑切斯「pizzaprince_sanchez」的他，目前雖無發文，但非常勤勞地在滿月IG下留言，例如滿月跟一堆昂貴美食合照，寫下「討厭，都是我的，奢侈最棒了！」他就回「喔～你們酒店的薪水好像很高喔」，或是在兩人的合照下寫，「欸～滿月啊，你倆真的很配，要是談辦公室戀情可小心別被社長抓到喔！」另外酒保也開了IG，帳號是「sky_bar_bartender_sunbi_kim」。

▲《德魯納》具經理也開IG了！鬥嘴張滿月：你到底在哪？（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

▲具燦成室友桑切斯也辦帳號，在滿月IG瘋狂留言。（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

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德魯納酒店, IU, 呂珍九, 日韓風

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