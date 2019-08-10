熊仔合作「神秘女聲」曝光！　20歲高雄女孩圓夢當歌手

記者關韶文／台北報導

索尼音樂最強新人初登場！年僅20歲的「嘻哈小魔女」Allyson陳瑾緗，憑著創作實力和好嗓音在眾多音樂比賽中脫穎而出，去年更獲熊仔邀請在他的新專輯《夢想成真》中獻聲，Allyson陳瑾緗出道首支單曲《波霸奶茶》已數位發行，MV也同步上架！

Allyson陳瑾緗從小就喜愛聽各種類型的音樂，高中瘋狂愛上重低電音，近年開始鑽研嘻哈；她是高雄鄉下長大的小孩，從小生活環境跟音樂一點關係都沒有，不喜歡唸書的她，雖然夢想過當歌手，卻因為這個夢想好像遙不可及而作罷。

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▲陳瑾緗、熊仔合作歌曲。（圖／索尼音樂提供）

直到熊仔的經紀人經過一年以上的聯繫與邀約，她才放下心防，隻身前往台北發展音樂事業。Allyson極度討厭制式化，她腦袋裝了很多奇奇怪怪的東西，讓她的音樂完全不受侷限！在她的甜心外表下，Allyson的旋律及歌詞，不按牌理、天馬行空，可愛又神經質，她說：「我的情緒很多變又很放大。我喜歡將這些情緒寫在歌裡，讓歌的張力發揮到最大。」

「我真的太喜歡喝波霸奶茶了！」Allyson陳瑾緗錄好《波霸奶茶》demo，也唱了阿卡貝拉版本，還拿去參加《中國新說唱》的試鏡徵選，因此進入海選。Allyson去觀摩熊仔拍攝《給愛麗絲》MV時，「我還記得他一邊聽demo一邊笑，聽完下一秒，他就說：『我要幫妳製作！』」

聽完Allyson鬼靈精怪的原旋律及構思後，熊仔除了指導加入雙關、暗喻等文字遊戲，還親自獻唱饒舌部分。熊仔與嘻哈音樂天才製作人rgry的豪華陣容，透過奇幻又清新的編曲，讓人閉上眼睛，就彷彿徜徉在冰涼的波霸奶茶大海裡！Allyson說：「歌曲重新製作後變得很迷幻，背景聽到的波波聲，也是熊仔錄的，貫穿整首歌，想營造珍珠的聲音。元素還是嘻哈曲風，讓這首歌變得很活潑，搭配rgry還有熊仔製作上的創意，這首歌走到一個我從來沒想到它會走的地方！」