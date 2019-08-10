唱片公司籌備「鬼鬼進小巨蛋」　被玩笑虧：去溜冰嗎？

記者關韶文／台北報導

藝人鬼鬼吳映潔加盟avex taiwan，在30歲生日前夕推出全新單曲《啦咪啦咪》，記者會上首播新歌MV，她開心慶生，｢除了愛別人更要好好愛自己！多《啦咪啦咪》自己一點！」avex taiwan更許下宏願，希望可以前進小巨蛋。

從MV、｢喜帖」邀請函到｢婚禮」都呼應鬼月氣氛，鬼鬼坦言一開始聽到棺材這個場景心裡難免有點忌諱，但是後來一轉念就決心做了，她表示，｢隨著年紀越大，就覺得不這麼害怕死亡這件事，反正遲早都會經過這一關！加上棺木是粉紅色的，看到後反而覺得很繽紛活潑，不會死氣沉沉，就很放心的躺在裡面！」

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▲▼鬼鬼舉辦加盟avex記者會。（圖／記者張一中攝）

對於生死議題也漸漸看開的鬼鬼更提到，｢雖然覺得生死之間事情是蠻難面對的，也不太喜歡說這件事情，更害怕身邊的人會可能離開我，不過我心底是有在預習的，所以如果我喜歡的人，我會把握時光要好好的愛他們！」

▲▼鬼鬼開心丟捧花。（圖／記者張一中攝）

不忘呼應自己三十歲發行的新單曲《啦咪啦咪》的鬼鬼更表示，｢除了愛別人更要好好愛自己！多《啦咪啦咪》自己一點！」問鬼鬼這次加盟新東家最主要的原因？她表示：｢這次決定加入唱片公司，是因為想要面對自己的恐懼的事，希望它可以變成會做好的事，就像當初我離開團體想要拍戲的感覺很像，想要挑戰自己，看自己有多少的無限可能！」

鬼鬼正式加盟avex taiwan可說是重啟音樂之路的關鍵，對於鬼鬼在歌手這條路努力給予肯定的avex taiwan，相中她在歌唱舞蹈的無窮潛力，決定展開雙手歡迎鬼鬼加入這個大家庭，avex taiwan替他規劃小巨蛋，被記者反問，「是去小巨蛋旁溜冰嗎？」鬼鬼笑說，「我沒有這麼大的理想，但是他們對我很有信心，我們就保持一起努力的狀態是最好。」