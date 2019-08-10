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石英切2CM肝腫瘤「吃藥強身」竟昏迷！感謝兒捐肝：今生註定當父子

記者林奕如／台北報導

石英在2001年確診發現2公分的肝腫瘤，順利開刀切除，半年後，家人聽別人介紹某保健食品可以顧肝，就買給他吃，兩、三星期後，開始覺得疲倦、很累，抽血發現肝指數一路飆升，眼睛變黃了、皮膚也黃了，因藥物引起猛爆性肝炎，住院三星期後開始昏迷，所幸兒子緊急捐肝才救回一命。

▲華視47週年台慶 董事長陳郁秀 總經理莊豐嘉 李艷秋、李濤、黃子佼、石英、龍劭華、林福地、小戽斗、常楓、李志希、阿龐、王彩華▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲石英感謝兒子捐肝給他。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

石英表示，當時一對兒女都願意捐肝給他，只有兒子林義山的血型相符，他說：「很謝謝兒子願意捐肝，要等到合適的肝不知道要等多久，只有最後這個機會，我覺得我們今生註定做父子的，來幫我換肝，是我的福氣。」 手術長達16小時，也創下當時台灣最年長（60歲）病人換肝紀錄。重獲新生的石英長期以來擔任肝病基金會的義工，常逢人就問：「要不要來做肝臟檢查？」同時也提醒肝病病友，千萬別想抄捷徑，嘗試另類療法，任何藥品或食品進入人體後，都要經過肝臟代謝，這反而讓已生病的肝臟增加負擔。

他也分享，其實早在1982年檢查出自己是B型肝炎帶原者，一方面當時正值40歲盛年，一方面對「帶原」與肝炎、肝癌關係很陌生，所以也就不放在心上。 長期以來，為了拍戲熬夜，在片場常借助哈菸提神，直到2000年一次例行體檢發現肝臟右下方出現陰影，醫師建議密切觀察，他才有了警覺。

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   「有病治病，無病強身」是錯誤的用藥或進補的觀念，特別是B型肝炎帶原者，如果服用了各種補品或藥品，尤其是號稱可以增強免疫力的保健食品、偏方、草藥，都有可能刺激免疫系統，改變病毒跟人體的平衡狀態，使肝炎發作，甚至發生猛爆性肝炎。

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