陪她時間很少⋯郭彥均錄影爆哭　見4歲女兒驚喜現身又淚崩

記者許逸群／台北報導

藝人郭彥均和老婆育有4歲女兒圓圓，感性且愛家的他時常在臉書分享想念妻女的心情，日前節目錄製父親節主持，也讓他徹底地哭了整整一集。郭彥均感性地說：「我回憶起我錄外景搭飛機去香港的時候，旁邊坐著一個老人，他人生中做過最有意義的事情，就是陪伴一個生命長大。」

▲▼聽到來賓的故事，讓主持人與洪都拉斯感動落淚。（圖／翻攝YouTube）

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郭彥均日前錄《WTO姐妹會》，光是聽到新住民分享女兒出國唸書一事，「心裡會想捨不得妳離開我，但嘴巴說的是去享受妳的旅程」，讓他忍不住跟著落淚，讓搭檔莎莎虧說：「你女兒每天在你身邊，你在哭什麼？」他則解釋：「因為我一直都在外面，我陪她時間真的很少，像我今天早上，我就想到我女兒。」接著他又被眾人虧說「以後結婚你怎麼辦」。

▲新住民阿福的女兒將出國唸書。（圖／翻攝YouTube）



不僅如此，郭彥均的女兒在節目尾聲突然到攝影棚，女兒雖然什麼都沒說，但一把抱起女兒的郭彥均已經滿眼淚水，感性地說：「她長大以後，不會再天真無邪跟你講那麼多那麼多事情了。」至於女兒以後若嫁到國外可接受嗎？他先是說「不行」，但隨即仍展現最大的父愛，「最大的愛就是成全跟祝福」。

▲▼ 郭彥均一看到女兒現身又忍不住哭了。（圖／翻攝YouTube）

郭彥均受訪表示，因錄影工作以及外景節目的關係，時常動輒整個禮拜無法見到女兒，所以相當珍惜每次與女兒的相處機會。今年是他的第4個父親節，讓平時照顧女兒的老婆放風，他則與女兒到外縣市來個小型旅遊約會。提到在節目上爆哭，他也笑說，還被來賓虧「以後會哭更慘」。