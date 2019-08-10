手搖飲集體下跪「背後藏委屈苦衷」！　她翻盤曝不表態後果：這些人全都遭殃

記者田暐瑋／綜合報導

繼一芳水果茶風波，CoCo、大苑子、迷客夏等也淪陷，被迫集體表態，引發台灣網友罷喝潮。來自大陸的部落客廣告小妹直言，這次風波其實全是「台商自己逼自己」，認為台商太天真想要兩面討好，卻落得悽慘下場，也分析一芳上海分部日前發表的聲明背後真相，精闢結論被網友大讚：「這篇直接儲存！」

廣告小妹10日針對手搖飲風波發表看法，對於手搖飲品牌接連表態，直言並不是怕被大陸民眾抵制，「別太高估同胞們的愛國心，真的在乎台灣統或獨的普通老百姓，少之又少。」更直接戳破背後陰謀：「一芳上海分部急著發表那則聲明，不是給消費者看的，是給黨看的。」

▲一芳。（圖／一芳提供）

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一芳上海分部如果不表態，就會牽連1000多家分店遭殃，旗下員工的生計也會受到影響，因此「無論台灣一芳的真正立場是什麼，都將必須與黨同心同德。」而其他在大陸有分店的手搖飲店也不例外。廣告小妹認為，這些台商其實在進入大陸市場前，一定都知道大陸政府的立場，卻還是堅決踏入，代表已經思考過風險且做出選擇。

▲廣告小妹 。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）



「但這是被黨逼的嗎？是台商自己逼自己。」廣告小妹雖然理解，卻無法同情，「我不同情台商，錢都是你在賺，憑什麼要我同情？」至於給台商的建議，她只能說：「心不向著黨，你在中國做生意做不大；心若向著黨，那請做好被其他人討厭的準備。兩面討好的商人活得最苦，想清楚了想明白了，朝著你的目標前進。」

廣告小妹的精闢言論吸引大批網友朝聖，更大讚中肯到讓人立刻按儲存，「很殘酷啊，要做生意就是這樣」、「最可憐的是在台灣的加盟店，既沒有賺到大陸錢，還要被抵制」、「不爽不要賺，不爽不要去，不要去了還唉唉叫」、「我沒想過，飲料店也會掃到颱風尾」。

▲迷客夏在粉專發佈聲明，指出因為微信公眾號審查之故，所以必須使用「中國台灣」。（圖／翻攝自Facebook／迷客夏綠光牧場主題飲品）

▲大苑子表態「來自中國台灣」。（圖／翻攝自微博）

廣告小妹臉書全文：

有些話，真的是一說再說，說到煩。所以這篇，請各位存好，下次類似事件發生你們拿來翻翻看看，廢柴我懶得再打一遍。偶說過無數次，心不向著黨，你在中國做生意是做不大的。



有句話是這麼說：「殺頭的買賣有人幹，賠本的買賣沒人做。」對賣冰的商人來說，他們連殺頭的買賣都不想幹。那麼賣冰為什麼會需要被殺頭呢？又不是賣冰毒。



讓臣妾告訴你。這兩日一連串的手搖杯品牌相繼表態，沒半個敢跟黨對著幹。難道是怕被我同胞們抵制？別太高估同胞們的愛國心，請離開網路來到真實世界，真的在乎台灣統或獨的普通老百姓，少之又少。



該喝的一芳還是會喝，管它的政治立場是什麼。一芳上海分部急著發表那則聲明，不是給消費者看的，是給黨看的。根據中華人民共和國刑法第 102 條及 103 條，分裂國家罪，行為嚴重者可判沒收財產、無期徒刑甚至死刑。



中國是法治國家，但也是人治國家（我很誠實 der）。黨如果心情好，給予警告，頂多讓你公司關一關。遊戲【還願】的祖國代理商，今年五月遭到上海市政府勒令停業，理由是「利用公司名義從事危害國家安全、社會公共利益的嚴重違法行為」。



我見到很多人說什麼反黨也是能做黨的生意，我白眼翻到外太空，對著韓國瑜問聲好再翻回地球。你自己大不了退出中國市場，可你的合作夥伴是上至老闆下至員工無一倖免。這還是黨心情好的前提下。



那黨如果心情不好了呢？金馬獎不來算什麼、小三通那是老招數了，就算禁止了自由行黨還是給足台灣方面子沒有把事情做絕。單向禁止，那都算手下留情，黨要是真的火起來才不只是這樣。



一芳上海分部當時若不表態，別說分部了，一千多家分店都會遭殃。這麼多人的命運從此改寫，無論台灣一芳的真正立場是什麼，都將必須與黨同心同德。其它手搖杯品牌也是，只要在祖國有分店的皆然，珍煮丹也不會例外。



但這是被黨逼的嗎？是台商自己逼自己。



黨在很多層面是王八蛋無誤（我很坦白），可在這快還真沒毛病。中國法規白紙黑字寫得清清楚楚，除非諸位台商是山頂洞人不然不可能不知道這些年來黨的態度是什麼。



既然遊戲規則沒有模糊空間，手搖杯品牌們還一頭踏入中國市場，代表已經思考過了風險並做出了選擇。中國市場給的誘惑，很少人類扛得住，這我能理解。可是我的理解，不等於我同情。



我不同情台商，錢都是你在賺，憑什麼要我同情？



來問我幾百遍，我還是會給台商一樣的回答：「心不向著黨，你在中國做生意做不大；心若向著黨，那請做好被其他人討厭的準備。兩面討好的商人活得最苦，想清楚了想明白了，朝著你的目標前進。」