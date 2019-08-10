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防彈V被嚇狂喊「太快了」：鞋子差點飛走！　奶聲怒吼萌哭粉絲

記者古靜兒／綜合報導

南韓天團防彈少年團自製的綜藝節目《奔跑吧！防彈》深受粉絲歡迎，在最新一集中，成員之一的V（金泰亨）因為水上遊樂用具被快艇拖曳的速度過快，因此狂對在快艇上的節目組喊到：「太快了、太快了！」真實反應令粉絲覺得心疼又好笑。

▲V在節目中和舞台反差甚大的魅力，讓粉絲直呼超可愛。（圖／翻攝自VLIVE、Facebook／BTS、방탄소년단）

▲V在節目中和舞台反差甚大的魅力，讓粉絲直呼超可愛。（圖／翻攝自VLIVE、Facebook／BTS、방탄소년단）

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防彈少年團雖然已經紅遍全世界，但繁忙的行程也讓成員們少有私人空間，因此在最新一集的自製綜藝節目《奔跑吧！防彈》中，他們被節目組帶到南韓加平的水上樂園，拍攝避暑特輯。節目裡其中一個環節是要成員們坐上由快艇拖曳的花生船，出發後停在某一處時，回答節目組出的心算題，全員答對後才能回到出發點，眾人也被節目組提醒，如果太快可以向快艇上的工作人員大喊請求減速，殊不知快艇出發後就以高速前進，V被嚇得直接用奶音向快艇大呼：「太快了，太快了，不是說速度太快可以大喊嗎！」被逼急的模樣讓網友笑說雖然很心疼，但還是忍不住吶喊超可愛。

▲防彈少年團成員之一的V搭乘花生船卻被速度嚇得狂喊「太快了」，令粉絲覺得心疼又好笑。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

▲防彈少年團成員之一的V搭乘花生船卻被速度嚇得狂喊「太快了」，令粉絲覺得心疼又好笑。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

▲防彈少年團成員之一的V搭乘花生船卻被速度嚇得狂喊「太快了」，令粉絲覺得心疼又好笑。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

▲V搭乘花生船時，鞋子還差點掉入水中。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

被拖曳的除了V，還有同隊的柾國（JUNG KOOK）、SUGA（閔玧其）和JIMIN（朴智旻），三人中除去興奮的老幺柾國外，同隊的JIMIN和SUGA也被花生船的速度嚇得不輕，四人最後成功在第三關成功答對，被拉回出發點。V怒吼的可愛模樣也被柾國和SUGA調侃，兩人在上岸後向另外三位成員JIN（金碩珍）、RM（金南俊）及J-HOPE（鄭號錫）模仿V的怒吼聲，被粉絲笑說作弄V的等級根本滿級。

▲防彈少年團成員之一的V搭乘花生船卻被速度嚇得狂喊「太快了」，令粉絲覺得心疼又好笑。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

▲V搭乘花生船最後被速度嚇得直接暴走怒吼，令粉絲覺得心疼又好笑。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

▲防彈少年團成員之一的V搭乘花生船卻被速度嚇得狂喊「太快了」，令粉絲覺得心疼又好笑。（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

▲V委屈地向節目組投訴：「不是說速度太快可以喊說減速嗎？」（圖／翻攝自V LIVE／BTS）

節目上萌翻眾人的V其實私底下相當感性，近幾年來也有在挑戰音樂創作，除了在年頭發表自作曲《風景》大受好評外，他也在10日整點驚喜發行了《Winter Bear》，這次還挑戰以全英文創作歌詞，連MV中的照片和部分影片的拍攝也出自男神之手，溫暖的嗓音和歌詞令粉絲紛紛表示：「是天使的嗓音」、「這是我聽過最棒的搖籃曲」、「人如其聲的美麗！」

▲V首在推特自曝次挑戰創作全英文歌詞。（圖／翻攝自Twitter／방탄소년단）

▲V在推特自曝首次挑戰創作全英文歌詞。（圖／翻攝自Twitter／방탄소년단）

推特全文翻譯：

「第一次用英文寫歌詞的人在這裡～
#好緊張 #很想劇透 #但是忍住了 #巡演中 #看了英國電影 #之後寫的 #歌詞 #南俊s #幫了我 #謝謝哦」

▲V在10日驚喜發行自創曲《Winter Bear》。（翻攝自Youtube／BANGTANTV）

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V, BTS, SUGA, JIMIN, 柾國

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