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《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

▲▼《黑袍糾察隊》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲《黑袍糾察隊》當超級英雄淪為商業操作？（圖／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

影音串流平台亞馬遜（Amazon Prime Video）最新反英雄影集《黑袍糾察隊》（The Boys）已於7月26日上架，目前在爛番茄（Rotten Tomatoes）上有81%新鮮度，IMDb更有9.0的高分，備受好評熱潮！其實在《黑袍糾察隊》還未播出前，亞馬遜就已經宣布預訂第二季，可見對其有著非常高度的信心。

《黑袍糾察隊》原著漫畫由加思恩尼斯（Garth Ennis）以及德瑞克羅伯森（Darick Robertson）創作，影集則由埃里克克里普基（Eric Kripke）、伊凡戈博（Evan Goldberg）和塞斯羅根（Seth Rogen）開創，在這個漫威、DC等超級英雄被奉為救世主的世代潮流下，《黑袍糾察隊》完全反其道而行，使觀眾對「英雄」大大改觀！

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▲▼《黑袍糾察隊》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲《黑袍糾察隊》獲得廣大好評。（圖／翻攝自網路）

影集講述「超級英雄」在巨大榮耀和名望之外的陰暗面，「The Seven」組織中的「英雄」成為一種商品，拯救社會比起商業利益根本微不足道，英雄們頂著正義的招牌為所欲為，這樣的存在使人們更受到威脅，而一支由前中央情報局（CIA）組成的「黑袍糾察隊」將出面制裁這些墮落的超級英雄。

《黑袍糾察隊》的好成績也造成熱議，亞馬遜負責人Jennifer Salke透露，該劇上線2周就突破了他們的預測觀看數，甚至是訂閱戶中評價與點擊最高的作品！《黑袍糾察隊》第二季目前還未有開拍進度，不過該劇獲得好評，應該會讓第二季進行得更加順利，有望在明後年與大家見面。

▲▼《黑袍糾察隊》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲《黑袍糾察隊》帶出「反英雄」的逆向思考。（圖／翻攝自網路）

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黑袍糾察隊, 亞馬遜

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