罷喝手搖飲有12大好處！　他一天狂灌好多杯…「危險下場曝」

記者田暐瑋／綜合報導

手搖飲之亂越演越烈，有網友整理出13家手搖飲表態發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」言論，引起台灣網友發起罷喝行動。但其實手搖飲本來就多喝無益，醫師也呼籲，現在手搖飲含糖量過高，曾有個案在喝過量手搖飲後當場昏倒，情況相當危險。

家醫科醫師陳柏臣在《醫師好辣》分享個案，因為糖尿病的問題越來越年輕化，加上生活習慣不好，吃飯也不定時，如果天氣熱，沒胃口就乾脆狂喝手搖飲，一杯接著一杯，曾有病患一天喝了好幾杯，喝完就突然昏倒，被緊急送醫，檢查後才發現是血糖瞬間飆高所導致。

▲手搖飲喝太多下場。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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追蹤過後，該名病患本身罹患糖尿病，再吃了高精緻糖之後，影響最大的還是血糖問題，而如果沒有糖尿病，過份攝取糖類也會對健康有所影響，建議還是多喝水，攝取高纖維食物，對身體才是最好的保護。

董氏基金會營養師尤宣文表示，許多研究指出，攝取過多糖時，易增加12種疾病罹患風險，如免疫力低下、血糖不穩定、蛀牙、皮膚老化、長青春痘、肥胖，甚至容易造成血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病，長遠來看也會提高骨折及阿茲海默症等疾病罹患的風險，亦會造成情緒波動大、專注力及學習力下降。

▲手搖飲喝太多下場。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



減少飲用含糖飲料是「減糖運動」極佳作法，也是避免攝取超過每日糖攝取上限最有效率的方式。手搖杯狂熱者若是真戒不了含糖飲料，建議可循序漸進的降低攝取頻率或糖添加份量、少加食材配料，或以較健康的無糖、低糖飲料取代，最重要的是每天喝足白開水，以避免從飲料中攝取多餘的糖量和熱量，造成身體的負擔。

此外，別以為在同樣熱量狀況下，正餐可用手搖杯飲料取代，這是相當捨本逐末的行為。尤宣文強調，因兩者即使熱量相當，但是手搖杯飲料其營養價值遠低於正常餐點的。改善食品或餐點的標示也是國際上「減糖」常用的政策，根據研究，食品或餐點的標示是具有高效益但易被忽略的策略之一。良好的食品標示除了能幫助了解食品中所含的各項成份外，也間接鼓勵廠商適時調整現有產品配方。

▲手搖飲喝太多下場。（圖／記者許力方攝）