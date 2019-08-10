ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

罷喝手搖飲有12大好處！　他一天狂灌好多杯…「危險下場曝」

記者田暐瑋／綜合報導

手搖飲之亂越演越烈，有網友整理出13家手搖飲表態發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」言論，引起台灣網友發起罷喝行動。但其實手搖飲本來就多喝無益，醫師也呼籲，現在手搖飲含糖量過高，曾有個案在喝過量手搖飲後當場昏倒，情況相當危險。

家醫科醫師陳柏臣在《醫師好辣》分享個案，因為糖尿病的問題越來越年輕化，加上生活習慣不好，吃飯也不定時，如果天氣熱，沒胃口就乾脆狂喝手搖飲，一杯接著一杯，曾有病患一天喝了好幾杯，喝完就突然昏倒，被緊急送醫，檢查後才發現是血糖瞬間飆高所導致。

▲手搖飲喝太多下場。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲手搖飲喝太多下場。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

請繼續往下閱讀...

追蹤過後，該名病患本身罹患糖尿病，再吃了高精緻糖之後，影響最大的還是血糖問題，而如果沒有糖尿病，過份攝取糖類也會對健康有所影響，建議還是多喝水，攝取高纖維食物，對身體才是最好的保護。

董氏基金會營養師尤宣文表示，許多研究指出，攝取過多糖時，易增加12種疾病罹患風險，如免疫力低下、血糖不穩定、蛀牙、皮膚老化、長青春痘、肥胖，甚至容易造成血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病，長遠來看也會提高骨折及阿茲海默症等疾病罹患的風險，亦會造成情緒波動大、專注力及學習力下降。

▲手搖飲喝太多下場。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲手搖飲喝太多下場。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

減少飲用含糖飲料是「減糖運動」極佳作法，也是避免攝取超過每日糖攝取上限最有效率的方式。手搖杯狂熱者若是真戒不了含糖飲料，建議可循序漸進的降低攝取頻率或糖添加份量、少加食材配料，或以較健康的無糖、低糖飲料取代，最重要的是每天喝足白開水，以避免從飲料中攝取多餘的糖量和熱量，造成身體的負擔。

此外，別以為在同樣熱量狀況下，正餐可用手搖杯飲料取代，這是相當捨本逐末的行為。尤宣文強調，因兩者即使熱量相當，但是手搖杯飲料其營養價值遠低於正常餐點的。改善食品或餐點的標示也是國際上「減糖」常用的政策，根據研究，食品或餐點的標示是具有高效益但易被忽略的策略之一。良好的食品標示除了能幫助了解食品中所含的各項成份外，也間接鼓勵廠商適時調整現有產品配方。

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲手搖飲喝太多下場。（圖／記者許力方攝）

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

瓶裝飲料這樣喝「像在舔馬桶」！　專家曝驚人真相：麥茶最恐怖…下場超嚴重

瓶裝飲料這樣喝「像在舔馬桶」！　專家曝驚人真相：麥茶最恐怖…下場超嚴重

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

交到這3星座女快求婚！　「處女人妻手段超高明」：每個男人搶著要

交到這3星座女快求婚！　「處女人妻手段超高明」：每個男人搶著要

《貧窮貴公子》作者森永愛猝逝！　18年前紅遍全台「周渝民曾演主角」

《貧窮貴公子》作者森永愛猝逝！　18年前紅遍全台「周渝民曾演主角」

硬上游否希千萬麥拉倫！　媽寶男被揍收8千超開心…母心疼護兒：坐一下又沒偷

硬上游否希千萬麥拉倫！　媽寶男被揍收8千超開心…母心疼護兒：坐一下又沒偷

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

手搖飲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《朵拉》可能成為系列電影！導演「超愛女主角」證實：沒理由不做
  2. 「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進
  3. 《德魯納》具經理也開IG了！心急鬥嘴張滿月：你到底在哪？
  4. 石英切2CM肝腫瘤「吃藥強身」竟昏迷！感謝兒捐肝：今生註定當父子
  5. 防彈V被嚇狂喊「太快了」：鞋子差點飛走！　奶聲怒吼萌哭粉絲
  6. 熊仔合作「神秘女聲」曝光！　20歲高雄女孩圓夢當歌手
  7. 恢復單身一年　小嫻「準備好了」迎接新桃花
  8. 唱片公司籌備「鬼鬼進小巨蛋」　被玩笑虧：去溜冰嗎？
  9. 手搖飲集體下跪「背後藏委屈苦衷」！　她翻盤曝不表態後果：這些人全都遭殃
  10. 陪她時間很少⋯郭彥均錄影爆哭　見4歲女兒驚喜現身又淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366