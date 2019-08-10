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驚喜！銀赫是TFBOYS演唱會總導演　悄飛深圳「新歌編舞也一手包」

記者張筱涵／綜合報導

大陸人氣團體TFBOYS在10日將舉辦6周年演唱會，舉行之前就引起熱烈討論，尤其Super Junior銀赫特地飛去深圳，彩排的時候也能見到這位韓流巨星的身影，演唱會在即就爆出了原來他是TFBOYS這次的舞台總導演！

▲TFBOYS演唱會爆總導演是銀赫。（圖／翻攝自TFBOYS微博、銀赫IG）

▲TFBOYS演唱會爆總導演是銀赫。（圖／翻攝自TFBOYS微博、銀赫IG）

TFBOYS演唱會工作人員10日凌晨表示：「八國語言齊飛的一天，跟總導演銀赫先生只能不停的互相鞠躬及豎大拇指，再次恨自己不會說韓語。」從前幾天銀赫現身彩排舞台，到現在的貼文都一再證實他這趟飛深圳就是為了TFBOYS，這也讓雙方粉絲興奮不已。

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▲TFBOYS演唱會工作人員發文。（圖／翻攝自王貝貝啦微博）

▲TFBOYS演唱會工作人員發文。（圖／翻攝自王貝貝啦微博）

另外，就有網友爆料銀赫這次不只擔任TFBOYS演唱會導演，還是這次對方新歌《第一次告白》的編舞者。消息一出TFBOYS粉絲也都說「難怪這次的風格不太一樣」、「真的太棒的組合了」，銀赫的粉絲也都相當激動並表示會準時收看這次演唱會直播。

▼【TFBOYS 王俊凱】久違了的TFBOYS小黑屋來啦 新歌《第一次告白》練習室版精彩呈現【Karry Wang Junkai】（影片／TFBOYS 王俊凱 個人頻道 KARRY WANG JUNKAI YouTube，如遭刪除請見諒）

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TFBOYS, SuperJunior, 銀赫

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