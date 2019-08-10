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硯秋試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

香港網紅硯秋是標準的「童顏巨乳」，同時擁有甜美外貌及魔鬼般的好身材，有著「港版長澤茉里奈」的封號，在網路上擁有超高人氣。她平時常透過社群網站分享生活點滴，近來外出逛街時，一段試穿球鞋的超兇影片，卻意外掀起大票網友暴動熱議！

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

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▲硯秋是標準的「童顏巨乳」。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

硯秋6日先是透過IG曬出一張半身照，分享當天穿搭，照片中，只見她穿著無袖低胸背心，搭配白色短裙，大方展現傲人上圍，令網友好奇是否二度發育？對此，她則親自留言回答：「少少啦，每天洗澡都按摩一下有些用。」

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

▲硯秋穿著低胸背心入鏡。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

不久後，硯秋又以「店員視角」為主題，PO出一段影片，畫面中，她坐在鞋店，準備試穿球鞋，低頭調整鞋帶的過程中，渾圓半球也跟著晃動、呼之欲出，性感指數直破表。

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

▲硯秋試穿球鞋「店員視角」掀暴動。（圖／翻攝自硯秋Instagram）

雖然硯秋文中解釋，自己並非不會綁鞋帶，只是新鞋不好整理，不過網友關注焦點全放在別的地方、紛紛留言直呼，「我只看到偉大的航道，其他東西我都不放在眼內」、「好想當店員」、「相信沒有人會看著那隻鞋」、「拍攝者真有福」，意外掀起一陣熱烈討論。

►點我看硯秋試穿球鞋影片。

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硯秋, 港版長澤茉里奈, 長澤茉里奈

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