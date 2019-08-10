悚！鬼屋實境逃脫後⋯這群人木星「手上多了三指抓痕」

記者許逸群／台北報導

「這群人」展榮、展瑞與木星日前擔任Ford道路安全大使，在車上話家常時，木星也分享了應景的「靈異故事」。木星透露，前些日子參加鬼屋實境逃脫，沒想到回家後發現手上「多了三指抓痕」，而且比對過不是同行朋友的指痕，不過卻當場被展榮與展瑞吐槽「為了吸引注意把自己抓到瘀青」！

▲▼「這群人」展榮、展瑞與木星擔任道路安全大使。（圖／記者黃克翔攝）

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木星透露，前陣子參加鬼屋實境逃脫，雖然過程很驚嚇，但整體體驗還不錯，孰料，「回家發現我的手有『三個點』，發現我被抓了。」她也一度懷疑可能是在逃脫過程被朋友抓到的，但同行的鄭茵聲來比對指痕也不同，「最近我這幾天我的手一直很酸，我要一直吃藥，吃肌肉鬆弛劑什麼的。」

▲木星手上莫名多了抓痕。（圖／記者黃克翔攝）

木星才剛分享完親身經歷的靈異經驗，立刻回馬槍虧展榮與展瑞，「我很累啊，今天還開車，然後你們剛剛講很無聊的話，我差點睡著！」不過展榮與展瑞也回嗆：「我都還沒說妳為了要吸引注意，妳把自己抓到瘀青。今天的安全大使、剛剛聊的歷史啊全部被剪掉，就只剩妳這個！」

▲▼展榮、展瑞與木星頻頻互虧。（圖／記者黃克翔攝）

另外，他們擔任道路安全大使，木星也在已申請的安全場地體會駕駛，不過意外地讓展榮與展瑞嚇得冒出一身冷汗。木星剛起步就開錯路，汽車與垂吊的樹枝「擦肩而過」，隨後又不慎走到死路，得用S型倒車的方式退回道路，讓展榮與展瑞笑稱「妳真的是在製造自己的麻煩耶！」

▲木星的駕駛技術⋯⋯。（圖／記者黃克翔攝）