ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

悚！鬼屋實境逃脫後⋯這群人木星「手上多了三指抓痕」

記者許逸群／台北報導

「這群人」展榮、展瑞與木星日前擔任Ford道路安全大使，在車上話家常時，木星也分享了應景的「靈異故事」。木星透露，前些日子參加鬼屋實境逃脫，沒想到回家後發現手上「多了三指抓痕」，而且比對過不是同行朋友的指痕，不過卻當場被展榮與展瑞吐槽「為了吸引注意把自己抓到瘀青」！

▲▼這群人展榮展瑞、木星化身道路安全大使。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「這群人」展榮、展瑞與木星擔任道路安全大使。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼這群人展榮展瑞、木星化身道路安全大使。（圖／記者黃克翔攝）

木星透露，前陣子參加鬼屋實境逃脫，雖然過程很驚嚇，但整體體驗還不錯，孰料，「回家發現我的手有『三個點』，發現我被抓了。」她也一度懷疑可能是在逃脫過程被朋友抓到的，但同行的鄭茵聲來比對指痕也不同，「最近我這幾天我的手一直很酸，我要一直吃藥，吃肌肉鬆弛劑什麼的。」

▲▼「這群人」展榮、展瑞與木星。（圖／記者黃克翔攝）

▲木星手上莫名多了抓痕。（圖／記者黃克翔攝）

木星才剛分享完親身經歷的靈異經驗，立刻回馬槍虧展榮與展瑞，「我很累啊，今天還開車，然後你們剛剛講很無聊的話，我差點睡著！」不過展榮與展瑞也回嗆：「我都還沒說妳為了要吸引注意，妳把自己抓到瘀青。今天的安全大使、剛剛聊的歷史啊全部被剪掉，就只剩妳這個！」

▲▼「這群人」展榮、展瑞與木星。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼展榮、展瑞與木星頻頻互虧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「這群人」展榮、展瑞與木星。（圖／記者黃克翔攝）

另外，他們擔任道路安全大使，木星也在已申請的安全場地體會駕駛，不過意外地讓展榮與展瑞嚇得冒出一身冷汗。木星剛起步就開錯路，汽車與垂吊的樹枝「擦肩而過」，隨後又不慎走到死路，得用S型倒車的方式退回道路，讓展榮與展瑞笑稱「妳真的是在製造自己的麻煩耶！」

▲▼「這群人」展榮、展瑞與木星。（圖／記者黃克翔攝）

▲木星的駕駛技術⋯⋯。（圖／記者黃克翔攝）

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

巧遇雞排妹穿太辣！　張立東低頭一看傻了「睡醒就來嗎」

巧遇雞排妹穿太辣！　張立東低頭一看傻了「睡醒就來嗎」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

這群人, 展榮, 展瑞, 木星

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《朵拉》可能成為系列電影！導演「超愛女主角」證實：沒理由不做
  2. 「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進
  3. 《德魯納》具經理也開IG了！心急鬥嘴張滿月：你到底在哪？
  4. 石英切2CM肝腫瘤「吃藥強身」竟昏迷！感謝兒捐肝：今生註定當父子
  5. 防彈V被嚇狂喊「太快了」：鞋子差點飛走！　奶聲怒吼萌哭粉絲
  6. 熊仔合作「神秘女聲」曝光！　20歲高雄女孩圓夢當歌手
  7. 恢復單身一年　小嫻「準備好了」迎接新桃花
  8. 唱片公司籌備「鬼鬼進小巨蛋」　被玩笑虧：去溜冰嗎？
  9. 手搖飲集體下跪「背後藏委屈苦衷」！　她翻盤曝不表態後果：這些人全都遭殃
  10. 陪她時間很少⋯郭彥均錄影爆哭　見4歲女兒驚喜現身又淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366