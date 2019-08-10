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IG出賣「袁艾菲躺床照」！　漏網畫面PO網…郭雪芙：別殺我

記者劉宜庭／綜合報導

《我們不能是朋友》題材挑戰道德尺度，開播以來話題不斷，每集掀起熱潮。劇中飾演女主角的郭雪芙，每逢在新一集播出前，都會在社群網站發文宣傳，分享一系列漏網花絮，日前還出賣同劇女星袁艾菲，PO出對方躺床照笑說：「別殺我！」雙方逗趣互動，也笑翻大票粉絲，意外掀起討論。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲郭雪芙（右）、袁艾菲無論在戲裡、戲外都是閨蜜。（圖／八大提供）

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郭雪芙常在社群網站上分享《我們不能是朋友》的漏網花絮照，與袁艾菲無論是在戲裡、戲外都是好閨蜜，雙方私底下超有愛的互動，甚至讓她們有了「菲惟CP」的稱號。

▲郭雪芙、袁艾菲無論在戲裡、戲外都是閨蜜。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

▲郭雪芙、袁艾菲無論在戲裡、戲外都是閨蜜。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

▲袁艾菲與郭雪芙有愛互動，被封「菲惟CP」。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

有趣的是，郭雪芙2日曬出一系列「躺床照」，同時不忘喊話袁艾菲，「別殺我！我真的覺得妳很可愛。」畫面中，只見姊妹倆躺在劇中民宿場景的床上，袁艾菲穿著條紋襯衫，不時露出歪嘴、張口等呆愣表情，私底下真實一面，笑翻不少網友，她本人見狀則留言笑喊，「我看起來要死不活欸哈哈哈。」

▲郭雪芙分享漏網花絮照，喊話袁艾菲「別殺我」。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

▲郭雪芙分享漏網花絮照，喊話袁艾菲「別殺我」。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

▲郭雪芙分享漏網花絮照，喊話袁艾菲「別殺我」。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

▲郭雪芙分享漏網花絮照，喊話袁艾菲「別殺我」。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

▲郭雪芙分享漏網花絮照，喊話袁艾菲「別殺我」。（圖／翻攝自郭雪芙Instagram）

事實上，自《我們不能是朋友》開播以來，討論度居高不下，幾乎每集都能掀起網友共鳴，郭雪芙認為：「因為每一個人觀點不一樣、想法不一樣、做法不同，才會討論度這麼高。像是主角這時這樣選擇，就會有人覺得這時應該要這麼做，或是如何做，大家都有自己想法。」

不過，由於郭雪芙在劇中飾演的「周惟惟」，左右搖擺在黎皓一（孫其君 飾）與褚克桓（劉以豪 飾）之間，令不少人入戲狂罵，更有網友在PTT開了黑特區，批評該劇毀三觀，甚至還有人激烈在網上罵三字經。對此，郭雪芙則拜託眾人：「很謝謝大家很投入，但請大家留點口德。」

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》滾床。（圖／八大提供）

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲郭雪芙在《我們不能是朋友》中周旋於劉以豪、孫其君之間。（圖／八大提供）

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我們不能是朋友, 郭雪芙, 袁艾菲, 韓可菲, 周惟惟

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