何篤霖挑戰無台詞演出　製作單位祭出一疊金紙...他如此反應　

記者蕭雅玲／台北報導

何篤霖日前上衛視中文台《瘋神無雙》錄影，節目中挑戰無台詞演出，鮮少上綜藝節目的他，與主持人許效舜認識超過30年，面對各種挑戰完全都是淡定演出，完全不讓固定班底藝人簽著鼻子走，還切換回命理節目主持人身分教導大家金紙的用意，霸氣到讓阿虎跟逸祥差點接不了話。

▲何篤霖挑戰無台詞演出，與主持人許效舜合影。（圖／衛視中文台提供）

錄影當天製作單位設定何篤霖是竊盜集團中負責開鎖的，面對一個小型保險箱，苦思該如何打開？一旁的Mia趕緊獻上開鎖工具，讓他可以順利的打開，卻沒想到工具箱裡放的是一張自己在1991年出的《我行我素》專輯，讓他當場苦笑說：「賣得不好，我今天才跟你們一起偷東西！」

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▲何篤霖日前上《瘋神無雙》參與短劇演出。（圖／衛視中文台提供）

何篤霖一開始在開保險箱時，眾人猜測密碼是不是專輯發行那年？他立即轉身問一旁的阿虎民國82年是西元多少，沒想到阿虎想很久，讓何篤霖忍不住吐槽說：「數學不好所以當小偷對不對！」

好不容易在混亂中把保險箱打開，沒想到裡面放了一疊金紙，就在眾人想看他的飯影時，沒想到何篤霖卻是淡定的切換回命理節目主持人身分，說到金條一定是被人捷足先登，對方還放了一疊金紙想觸後面的人霉頭，但因為對方放的是給神明的金紙，所以並沒有成功。