《聲林之王2》四大看點！各地「跨海猛獸」來勢洶洶

記者許逸群／台北報導

國際化大型歌唱選秀節目《聲林之王2》將於8月23日晚上9點播出，節目近日釋出10分鐘搶先看，匯集音樂專業度、跨海國際化、承先啟後與巨星雲集的必看四大亮點！

▲《聲林之王2》集結來自各地的好手。（圖／ETtoday）

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《聲林之王2》集結世界各地的跨海選手襲捲聲林，除了有來自韓國的魯芝善、香港的楊碧琪、北美的徐利廷，曾在時下最夯百老匯音樂劇「獅子王」飾演娜娜的張芮僑，來自馬來西亞的李艾薇，與來自馬來西亞曾錄製過《中國新聲代》第五季的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，以及來自加勒比海錄過《歌神請上車》第三季的韋喆，各方來自海外的「猛獸們」來勢洶洶。

▲▼《聲林》首席導師蕭敬騰與林宥嘉。（圖／ETtoday）

除了集結跨海選手，現場更驚見不少已出道明星選手，有入圍第30屆金曲獎最佳新人的王艷薇、GTM成員的潘君侖、混血兒娛樂的艾文、傳遞娛樂的KADI、ASTR的蚊子和曼萍，參賽選手各個經歷豐富，選手名單中的饒舌歌手屁孩，還曾與周湯豪參加同期《中國新說唱》，他說：「陷阱妹紅了，屁孩還沒紅，所以讓大家能看見屁孩這個人！」

在開始廝殺前，「神獸級」學長姐鄭可強與許莉潔、許淨淳、張若凡、孫肇谷回到這片聲林，為現場的小動物、小植物們帶來《動物園藏夢》，溫暖的完美合聲中充滿著加油跟鼓勵，前輩們的歌曲呈現讓《聲林之王2》新生們聽得如癡如醉，全場跟著揮舞著雙手，用歌聲表達出：「希望明年換你站到這裡，唱給學弟妹聽！」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、臉書粉絲團、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。