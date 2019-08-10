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金在中「嘴對嘴上妝」自曝最棒唇彩技巧！　考化妝師證遇難關

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人金在中成為綜藝節目《戀愛的滋味2》主持班底後，幽默亮眼的主持功力吸引許多觀眾喜愛，在最新一集節目中，他自曝曾考上化妝師資格證，引起網友熱議。

▲金在中在節目《戀愛的滋味2》最新一集中，提到自己曾經考獲化妝師資格證，引起一番熱議。（圖／翻攝自Instagram／jj_1986_jj）

▲金在中是綜藝節目《戀愛的滋味2》的主持班底之一。（圖／翻攝自Instagram／jj_1986_jj）

《戀愛的滋味2》是一檔戀愛觀察節目，最新一集節目片段中，其中一對被觀察情侶正在美容室做造型，即使女方費時較久，男方也不介意，還幫對方拍照留念，甜蜜互動讓主持人們直呼受不了。身為主持人之一的張水院也說到：「很難得可以看到女方梳化準備時的樣子，女人們的準備時間都會這麼長嗎？」另一女主持人則回答：「一般婚禮來說，新娘通常需要3小時，但新郎15分鐘就搞定了。」金在中這時也提起，他曾經在考取化妝師證照時做過新娘造型，令現場眾人相當驚訝，紛紛表示能當上金在中的女朋友一定很幸福。

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▲金在中在節目《戀愛的滋味2》最新一集中，提到自己曾經考獲化妝師資格證，引起一番熱議。（圖／翻攝自TV CHOSUN官網）

▲金在中在節目提到自己曾經考獲化妝師資格證，引起一番熱議。（圖／翻攝自TV CHOSUN官網）

金在中也說到，當時因為考試制度的關係，最後一關的上妝模特兒不會是平時練習時的模特兒，即便難度相對提升，但他還是順利考過，獲得化妝師執照。他也在節目中分享化唇彩的最棒技巧，就是嘴唇對嘴唇，這樣才會是最貼合的唇彩妝，一鳴驚人的話語也逗笑現場一票主持人。

▲金在中在節目《戀愛的滋味2》最新一集中，提到自己曾經考獲化妝師資格證，引起一番熱議。（圖／翻攝自TV CHOSUN官網）

▲金在中可愛炫耀自己考過難度不低的化妝師資格證，傲嬌模樣令粉絲直呼超可愛。（圖／翻攝自TV CHOSUN官網）

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金在中, JYJ, 戀愛的滋味2

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