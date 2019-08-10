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《聲林》阿火老師挺她「全場鬧僵」　張若凡得知原因淚崩

記者許逸群／台北報導

最新一集《放聲週記》不僅記錄了大夥的演技成長，也透過錄製合唱單曲《動物園藏夢》來「驗收」大家的演技。在定key時，音樂總監阿火老師將全部的副歌都歸給張若凡，引起其他歌手的經紀人不滿，現場氣氛一度尷尬。不過當真相水落石出後，也終於讓「壽星」張若凡忍不住淚崩。

▲▼《放聲週記》。（圖／ETtoday）

▲▼大夥聯手將場面弄僵整壽星張若凡。（圖／ETtoday）

▲▼《放聲週記》。（圖／ETtoday）

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在張若凡生日這天，鄭可強、許莉潔、許淨淳、孫肇谷與阿火老師等人聯手，一起「挖坑」給張若凡驚喜。阿火老師在分配演唱段落時，刻意將副歌主音的部分全部給張若凡，就連其他歌手一旁的經紀人也「參與演出」表達不滿。阿火老師則堅持己見，「不是啊，現在是我在分吧，那你們就讓我決定！」

▲▼《放聲週記》。（圖／ETtoday）

▲▼一看到蛋糕得知被整的張若凡當場淚崩。（圖／ETtoday）

▲▼《放聲週記》。（圖／ETtoday）

雖然說獲得全部副歌主音演唱的機會，但阿火老師與工作人員刻意刁難張若凡。就在場面鬧僵後，只見生日蛋糕端到張若凡面前，讓她瞬間忍不住雙眼泛淚，苦笑稱：「我覺得你們都學表演很久的感覺 ，我真的嚇死了，我真的覺得我唱的那麼差嗎，那時候真的快哭了，原來一切都騙局！」

▲▼《放聲週記》。（圖／ETtoday）

▲張若凡OS：大家果然都上過表演課。（圖／ETtoday）

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