酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

記者劉宜庭／綜合報導

22歲網路正妹直播主「瑀熙」（Yuci）以電競實況起家，近年轉戰Youtube，自然不做作的個性，以及甜美外貌、姣好身材，受到廣大粉絲喜愛。她常在社群網站分享生活點滴，七夕情人節當天，突然曬出與「反骨男孩」成員酷炫的合照，語帶神秘地表示有重大消息要公布，讓眾人乍看之下，還以為女神有好消息了。

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▲瑀熙外型甜美，在網路上人氣相當高。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

照片中，瑀熙頭髮微濕，畫面只切到上半身，露出白皙香肩，卻也呈現出激似「上空」的視覺感，引來不少網友驚問，「妳沒穿衣服？」、「瑀熙沒穿衣服？？？」而身後的酷炫則拿著吹風機幫忙吹頭，另一隻手還輕撩起女方秀髮，互動流露出曖昧氛圍。

文中，瑀熙一開始語帶神秘地表示：「大家七夕情人節快樂，這邊有一個重大的消息要跟大家說……就是……。」讓眾人乍看之下，誤以為2人要公開戀情，不過，她下秒隨即公布解答，原來所謂的「重大消息」，其實是自己經營的YouTube頻道推出新影片，網友才發現一切只是虛驚一場。

▲酷炫幫瑀熙吹頭髮。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）



照片PO網後，不少粉絲紛紛驚呼，「還以為要跟酷炫在一起勒」、「我以為妳公布戀情了」、「這照片很母湯」、「酷炫必須死」、「羨慕酷炫啊」，就連實況主貝莉莓也忍不住飆粗口，「X被騙！！」酷炫則留言笑說，「你頭髮好多好難吹。」面對有網友敲碗喊，「再（在）一起」，他則大方回說，「好。」開放式回答再度留給眾人無限想像空間，意外掀起一陣熱議。

事實上，瑀熙過去常和酷炫合作拍片，還曾開玩笑說雙方是「友達以上戀人未滿」，曖昧互動備受外界關注，就連網紅游否希也忍不住懷疑、好奇問兩人是否交往過？當時她否認，並且表示兩人之間並沒有曖昧關係。