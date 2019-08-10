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吳尊帶兒女出遊新加坡　Max強行入鏡「鑽衣服露大頭」萌翻網友

記者古靜兒／綜合報導

藝人吳尊曾帶愛女NeiNei及兒子Max參加大陸綜藝節目《爸爸去哪兒5》，性格活潑的兩姐弟在節目中盡顯好感情，可愛模樣也吸引許多觀眾喜愛，他近日曬出帶兩個小孩到新加坡的出遊照，照片中孩子們燦笑的樣子，也讓網友大呼超可愛。

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊經常在微博上分享和孩子們共享天倫之樂的生活照。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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吳尊是演藝圈著名的「超級奶爸」，經常在微博上與粉絲分享和孩子們共享天倫之樂的照片，他9日曬出一系列帶孩子們到新加坡度假的照片，除了旅行外，更是讓女兒NeiNei和許久不見的好友相聚。他在PO文上寫到：「澳洲冬天旅行結束，夏天的也來一個。這次來到新加坡找NeiNei的好朋友，旅行看到小朋友開心，我們才真的開心！Perfect holiday，大家週末愉快哦！」

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊父女二人也被網友說長得越來越相像。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊超近距離的自拍更顯不老男神超好膚質。（圖／翻攝自微博／吳尊）

吳尊曬出的照片中，只見女兒NeiNei和好友共享早餐、穿著泳衣躺在浴缸燦笑、在遊樂場遊玩的模樣，盡顯深厚友情，好閨蜜合照偶爾還被弟弟Max強行入鏡，相當可愛。父親視角拍出孩子們玩樂的畫面，中間穿插爸爸本人的自拍，一家三口的高顏值也引起網友盛讚：「論基因的強大，兩個孩子都這麼好看」、「我已經感覺到NeiNei會變成很有氣質的大美人了」、「為什麼快40歲的男人都沒有毛孔！」

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊近日帶女兒NeiNei和兒子Max到新加坡度假，一家子高顏值令網友大呼超羨慕。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊被兒子Max鑽入衣服內，被網友笑稱根本是「袋鼠爸爸」。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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