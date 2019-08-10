女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

記者田暐瑋／綜合報導

隨著時代進步，懷孕生子不再是太困難的事，甚至有錢還可以選擇孩子的膚色和性別。大陸一名31歲女CEO葉海洋從事化妝品生意，29歲赴美國「買精生子」，萬中選一找到了理想的精主，花了50萬人民幣（約224萬元台幣）終於生下5國混血的超萌女兒，即使買精孕女不被傳統所接受，但她堅強表示：「我在努力地去做到，盡可能給她父親的愛，給她母親的愛。」

大陸女CEO葉海洋外型中性，從小家境困苦，年輕時靠著自己白手起家，爬上CEO的位置，28歲的某天，她突然閃過個念頭：「我工作這麼努力，這麼拼命這麼賺，我因為什麼？」驚覺自己缺乏愛，想要一個完整家庭，但找到真愛何嘗容易，正值生育黃金年齡的她，在再三確認自己做好當父母的準備後，做出了買精生子的決定。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博）



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內心的母性被激發，葉海洋29歲那年到美國常春藤挑選上等精子（意即精主都是出自常春藤名校，且都是三高人選），最後選了2名優質精主的精子，經過促排、取卵、胚胎、移植、產檢等步驟，1管精子就要1000多美金（約3萬元台幣），加上過程費用，這趟就花了50萬人民幣（約224萬元台幣）。

在植入過程中，葉海洋全程看著小白點被放入子宮，她感動地流下淚水，「我懷孕了。」生下了5國混血的寶貝女兒Doris，有著水汪汪大眼和櫻桃小嘴，顏值令人驚艷，由於美國篩選精子的標準相當嚴格，或許也因為這原因，Doris還不到1歲就能走路，滿1歲就能跑，非常健康聰明。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）



母女倆過得幸福，但買精生子在大陸畢竟是對傳統道德的極大挑戰，遭到無數網友抨擊，認為她太過自私，讓孩子沒有爸爸，但她堅強反擊：「我沒有叨擾到社會上其它人，關上門來過我們自己的日子，我作為一個女性，我在努力地去做到，盡可能給她父親的愛，給她母親的愛，我在努力地去生活。這，也叫做自私嗎？」

對於自己的決定，葉海洋直言從來就不後悔，也盡自己最大的能力去陪伴並照顧女兒長大，「我這一生做的所有的事情，我從來沒有一次是不得不，一切都是我的選擇。」她也說出內心深處最大的願望，就是Doris在長大後某一天能對她說：「媽媽，爸爸，辛苦了！」那她就算是死也都值得。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）



許多網友被葉海洋堅毅的母愛所感動，紛紛發言表示力挺，「找個勉強湊合的人結婚生子，難道就是幸福嗎」、「並不是有男人和女人的家庭才可以養好一個孩子」、「有爸生沒爸養的多了」、「沒有公公婆婆，沒有讓你受氣的老公，有錢有漂亮的孩子，簡直人生贏家好嗎」。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博）

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