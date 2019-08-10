ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

記者田暐瑋／綜合報導

隨著時代進步，懷孕生子不再是太困難的事，甚至有錢還可以選擇孩子的膚色和性別。大陸一名31歲女CEO葉海洋從事化妝品生意，29歲赴美國「買精生子」，萬中選一找到了理想的精主，花了50萬人民幣（約224萬元台幣）終於生下5國混血的超萌女兒，即使買精孕女不被傳統所接受，但她堅強表示：「我在努力地去做到，盡可能給她父親的愛，給她母親的愛。」

大陸女CEO葉海洋外型中性，從小家境困苦，年輕時靠著自己白手起家，爬上CEO的位置，28歲的某天，她突然閃過個念頭：「我工作這麼努力，這麼拼命這麼賺，我因為什麼？」驚覺自己缺乏愛，想要一個完整家庭，但找到真愛何嘗容易，正值生育黃金年齡的她，在再三確認自己做好當父母的準備後，做出了買精生子的決定。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

內心的母性被激發，葉海洋29歲那年到美國常春藤挑選上等精子（意即精主都是出自常春藤名校，且都是三高人選），最後選了2名優質精主的精子，經過促排、取卵、胚胎、移植、產檢等步驟，1管精子就要1000多美金（約3萬元台幣），加上過程費用，這趟就花了50萬人民幣（約224萬元台幣）。

在植入過程中，葉海洋全程看著小白點被放入子宮，她感動地流下淚水，「我懷孕了。」生下了5國混血的寶貝女兒Doris，有著水汪汪大眼和櫻桃小嘴，顏值令人驚艷，由於美國篩選精子的標準相當嚴格，或許也因為這原因，Doris還不到1歲就能走路，滿1歲就能跑，非常健康聰明。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

母女倆過得幸福，但買精生子在大陸畢竟是對傳統道德的極大挑戰，遭到無數網友抨擊，認為她太過自私，讓孩子沒有爸爸，但她堅強反擊：「我沒有叨擾到社會上其它人，關上門來過我們自己的日子，我作為一個女性，我在努力地去做到，盡可能給她父親的愛，給她母親的愛，我在努力地去生活。這，也叫做自私嗎？」

對於自己的決定，葉海洋直言從來就不後悔，也盡自己最大的能力去陪伴並照顧女兒長大，「我這一生做的所有的事情，我從來沒有一次是不得不，一切都是我的選擇。」她也說出內心深處最大的願望，就是Doris在長大後某一天能對她說：「媽媽，爸爸，辛苦了！」那她就算是死也都值得。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

許多網友被葉海洋堅毅的母愛所感動，紛紛發言表示力挺，「找個勉強湊合的人結婚生子，難道就是幸福嗎」、「並不是有男人和女人的家庭才可以養好一個孩子」、「有爸生沒爸養的多了」、「沒有公公婆婆，沒有讓你受氣的老公，有錢有漂亮的孩子，簡直人生贏家好嗎」。

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博／葉海洋）

▲女CEO買精生子。（圖／翻攝自微博）

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

慵懶女聲版《稻香》驚豔全場　她就是《體面》原唱！

推薦閱讀

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

揭最美正宮恐怖設局！　1砲9千屁蛋妹怒曝影片「反轉真相」…電爆：當我吃素

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

《貧窮貴公子》作者森永愛猝逝！　18年前紅遍全台「周渝民曾演主角」

《貧窮貴公子》作者森永愛猝逝！　18年前紅遍全台「周渝民曾演主角」

瓶裝飲料這樣喝「像在舔馬桶」！　專家曝驚人真相：麥茶最恐怖…下場超嚴重

瓶裝飲料這樣喝「像在舔馬桶」！　專家曝驚人真相：麥茶最恐怖…下場超嚴重

交到這3星座女快求婚！　「處女人妻手段超高明」：每個男人搶著要

交到這3星座女快求婚！　「處女人妻手段超高明」：每個男人搶著要

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

硬上游否希千萬麥拉倫！　媽寶男被揍收8千超開心…母心疼護兒：坐一下又沒偷

硬上游否希千萬麥拉倫！　媽寶男被揍收8千超開心…母心疼護兒：坐一下又沒偷

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！　怒砲天王羞辱網紅：算什麼前輩

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網

手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

游否希千萬麥拉倫停路邊！　25歲男「一屁股坐上車」…他怒爆打：賠8萬也要打到你

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

24歲軟爛宅男「肥醜窮」！　卻交大眼正妹女友甜喊：就愛他顏值…激怒上萬網友

口罩男神「一露全臉變小夫」！　600萬粉絲心碎轉黑：你這鴨嘴獸

雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

巧遇雞排妹穿太辣！　張立東低頭一看傻了「睡醒就來嗎」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

葉海洋, 買精生子

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？
  2. 目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了
  3. 吳尊帶兒女出遊新加坡　Max強行入鏡「鑽衣服露大頭」萌翻網友
  4. 玄彬《阿爾罕》茶館就在弘大！全店還原古朝鮮...24hrs隨時可來
  5. 登記結婚前「身體麻麻的」哭了！　隔2個月…陳艾琳曝真實心聲藏洋蔥
  6. 《聲林》阿火老師挺她「全場鬧僵」　張若凡得知原因淚崩
  7. 女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人
  8. 60萬插畫家「吃到飽阿飽」無預警宣布停更！　48字斷開5年心血…粉絲超不捨
  9. 慘！脊椎側彎、鼠蹊部脫臼不管它　男星長大變長短腳
  10. 甜美偶像主動私訊：10萬可親密關係　鐵粉3年噴200萬「結局超慘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366