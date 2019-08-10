記者張筱涵／綜合報導

大陸女團BEJ48擁有92萬粉絲，成員眾多的關係每個人也都會盡全力提升實力或圈粉，怎料成員陳美君卻利用粉絲仰慕的心騙了將近人民幣40萬元（約台幣200萬元），發現對方已經沒錢後就直接封鎖，一連串的對話都被曝光。

▲陳美君外型亮麗廣受歡迎。（圖／翻攝自BEJ48-陳美君微博）

一名自稱S1無限奇蹟應援會會長的傑克曼，7日時上傳一連串對話截圖，爆料自己和陳美君私下有聊天，而且3年來不離不棄地給了對方將近人民幣40萬元（約台幣200萬元），卻因為沒錢而遭到封鎖，這段關係維持這麼久不只連電話號碼都沒要到，甚至連手都沒牽到。

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傑克曼發現了陳美君小號只是想著發訊息看看，沒想到開始收到回覆因而欣喜，討論著對方生活上有困難或遇到的瓶頸時，一口答應了要每個月給生活費、幫忙繳學費或是買禮物，就算有時候因為沒錢被嫌棄也沒有放棄這段關係。

▲傑克曼上傳和陳美君的對話。（圖／翻攝自微博）

對話截圖中可見陳美君每次對話都是用幾分鐘後就會銷毀的私密對話，不只每個月要人民幣1萬元（約台幣5萬元），還說「個月低於一萬（約台幣5萬元）那個月就不見面了，我一開始說二萬（約台幣10萬元），既然你手頭緊我們就考慮普普通通的交往吧」、「噓寒問暖不如轉筆鉅款」、「你轉個4k（約台幣2萬元）就要求牽手，不是來搞笑的吧」。

傑克曼到最後也沒什麼錢能給，加上陳美君的態度反反覆覆只有有錢的時候才會好一點，沒想到有一天就這樣被封鎖，無奈表示：「到最後，我也沒拿到她的電話號碼，無法直接打電話詢問她拉黑我的理由，這就是我的故事。」

▲傑克曼最後被封鎖。（圖／翻攝自微博）

最後陳美君遭到BEJ48開除，她也在後援會群組裡面道歉「對不起，我錯了，辜負了大家，我會離開的」。這段故事也在大陸網友之間成了熱門話題，許多人都說「人傻錢多，那女的態度這麼不好還信」、「真的超級慘了，行走的ATM」。

▲▼陳美君道歉且遭到開除。（圖／翻攝自微博）