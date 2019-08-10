登記結婚前「身體麻麻的」哭了！　隔2個月…陳艾琳曝真實心聲藏洋蔥

記者謝艾婷／綜合報導

藝人陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前約6個月大，成為準媽媽後，經常在Instagram上有感而發，她9日透露與老公結婚登記前的心聲，並在這段話的最後寫下「我愛你」，僅僅三個字卻透露著滿滿的幸福。

▲陳艾琳與老公Alex幸福模樣閃瞎網友。（圖／翻攝自陳艾琳IG）



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陳艾琳在IG上透露在6月登記前，曾寫下一段話送給老公Alex，當時她邊整理房間，邊想著在這發生的一切，想著再過幾小時就要訂婚，「身體瞬間麻麻的，心裏一揪，眼淚就掉了下來」但這不是難過，是她感動的淚水。

而在這短短幾個小時內，陳艾琳也表示自己心中竟沒有任何恐懼，因為即將到來的新生活、肚子裡的寶寶，一切都是那麼令人期待，雖然她逗趣地說：「雖然我的脾氣可能還是會一樣壞、個性還是會一樣懶散。」但她們不再被任何事物打擾，將牽著彼此的手，拼湊起彼此的另一半，字裡行間流露著滿滿即將為人母、人妻的喜悅。

▲Alex對陳艾琳疼愛有加。（圖／翻攝自陳艾琳IG）



陳艾琳第一段婚姻雖以不愉快收尾，但再嫁第二任老公後，幸福模樣羨煞粉絲，照片一PO，紛紛引起大批粉絲的回覆，「一定要一起走到最後」、「因為你們讓我相信愛情」，也有粉絲看著她那麼幸福地笑著，也感到幸福了。

【陳艾琳IG全文】

登記前 我寫下了這一段話

親愛的老公：

邊收房間

邊想著這裡我們一起發生的一些

一些曾都是惡夢的回憶

一些怒言相向的話語

一些你送給我卻被我嫌棄的小玩偶

一個放滿你的卡片和信的抽屜

想著再過幾個小時我們就要訂婚

身體瞬間麻麻的

心裏一揪 眼淚就掉了下來

可不是難過

是感動

睡不著想寫信給你留做紀念

娘家的抽屜卻只有國中蒐集的便條

或聖誕節買的信封信紙

只好隨手撕了寫不滿英文單字的本子

忽然在這幾個小時前

我竟心中沒有任何的恐懼

想著明天的畫面、抽屜裡因為可愛而提早（到不行）買的嬰兒用品

和肚子裡真的出現了的巧巧寶

一切都那麼的令人期待

雖然我的脾氣可能還是會一樣壞

個性還是會一樣懶散

但這一次我們是否真的就要一路一起奔向未來

牽著彼此的手

組好一個小家庭

再不被任何事

再也不被任何人打擾

一步步的完成這一生裡的每一個片段

我想是的

我們將不再有遺憾

因為我們將真的拼湊起我們彼此的另一半

我愛你

也許 不，沒有也許。

琳2019/06/30