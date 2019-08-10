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歐陽娜娜出賣親妹私照！　妮妮默默看她Vlog驚覺「被偷了」

記者劉宜庭／綜合報導

19歲星二代歐陽娜娜外型甜美，遠赴美國波士頓伯克利音樂學院念書，雖然演藝工作驟減，但仍會定期更新YouTube頻道，透過Vlog分享生活點滴，近來在推出新影片中，介紹自己平時常用的小物，沒想到卻讓姐姐歐陽妮妮看了驚呼「被偷了」！

▲歐陽妮妮、娜娜、娣娣三姊妹感情相當好。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮、娜娜、娣娣三姊妹感情相當好。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

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▲歐陽妮妮、娜娜、娣娣三姊妹感情相當好。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

在9日推出的Vlog影片中，歐陽娜娜人在湖南衛視《快樂大本營》的後台，趁著空檔時間，跟粉絲介紹起自己平時會使用的小物品，包括隨身音響、底片、髮夾、水杯、餐具、便當盒等等，介紹起新買的相機時，不忘翻開裡頭的照片，期間還大方公開親妹娣娣私下睡覺的照片，笑說：「完蛋了，歐陽娣娣要把我給殺了。」

▲歐陽娜娜Vlog分享平時常用的小物。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲歐陽娜娜出賣娣娣睡照。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

另外，由於歐陽娜娜近來新剪了個瀏海，覺得有點難整理，於是拿出髮捲，笑說：「是從妹妹那裡搶來的。」就連髮夾其實也是妹妹的。不僅如此，她推薦最近覺得好用的遮瑕膏時，也大方坦承：「是從我姐那偷過來的。」

▲歐陽娜娜Vlog分享平時常用的小物。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

▲歐陽娜娜Vlog分享平時常用的小物。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

事後，歐陽妮妮發覺此事，不但沒有動怒，反成在IG發文笑說：「默默看妹妹的VLOG，才知道我的遮瑕被偷了。」而她私底下關注親妹YouTube頻道的舉動，也顯見姊妹倆感情相當好。

▲歐陽妮妮、娜娜、娣娣三姊妹感情相當好。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮笑說看了娜娜影片才發現遮瑕膏被偷了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

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