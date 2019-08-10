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321求婚郭雪芙被拒竟「怒塞戒指」！一句話惹女性網友黑特狂轟

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》9日劇情大進展，周惟惟（郭雪芙 飾）拔戒指分手未婚夫黎皓一（孫其君 飾），不過黎皓一以為只是她鬧脾氣，從上海飛回台，深夜談心不歡而散，隔天又在她公司員工面前上演「逼婚記」，此舉動讓PTT網友黑特狂轟，但也有另一派網友心疼他戴綠帽，造成2派論戰。

▲黎皓一逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼周惟惟論及婚嫁分手，讓黎皓一飛回台挽救。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲黎皓一逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

周惟惟和男友黎皓一（暱稱321）為了買房目標努力存錢，不過她遇到霸氣褚克桓（劉以豪 飾）後，似乎一切變了調，在男方進攻下心被動搖了，也終於意識到自己和未婚夫的問題，論及婚嫁的分手讓未婚夫難以接受，趕忙從上海飛回台，急於和周惟惟結婚。

▲黎皓一逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼黎皓一在眾人面前逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

▲黎皓一逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

黎皓一無奈為何周惟惟不跟自己結婚了：「這3年來我為了我們感情這麼努力，也許你覺得我做得還不夠好，不完美，但我已經盡力了，就這樣莫名其妙分手，你要我怎麼接受。」周惟惟淡淡一句：「我們要的生活不一樣。」黎皓一完全一頭霧水：「不管妳要什麼，我都會盡一切努力配合妳，這樣可以嗎？」這段對話讓劇迷看到狂怒，留言黑特「來了，你到底要我怎麼樣，難道不夠嗎，還要怎麼做，321真的好盧小小」。

▲黎皓一逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼黎皓一逼問周惟惟，周惟惟認：「我跟褚克桓睡過了」。（圖／翻攝愛奇藝）

▲黎皓一逼婚被網友黑特。（圖／翻攝愛奇藝）

隔天黎皓一更是跑到周惟惟公司，當所有員工的面下跪求婚，更承諾：「讓妳衣食無憂，甚至可以過貴婦般生活，以後不用辛苦工作，妳以後只要專心做好黎太太，什麼都不用想。」面對周惟惟拒絕，他面子拉不下，直接狂吼：「我已經從上海飛回來，抱著這麼大一束花，買了一顆這麼大鑽戒，在所有人面前下跪向妳求婚，你還要我怎麼樣！」

黎皓一的言語以及行為，讓部分女性網友不舒服，認為這心態也未免太歧視，完全惹火網友一面倒黑特他，不過也有一派網友覺得他也不容易，「周惟惟的確受到褚克桓的誘惑劈腿，有人努力為了未來打拚，沒想到未婚妻承認跟別人睡過了，的確是很大打擊，會有這反應不意外。」造成2派網友討論。

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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