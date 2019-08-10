楊丞琳《青春住了誰》巡演重大改變！　宣布「2場限定」

記者關韶文／台北報導

全能天后楊丞琳10日晚間發文，和好友青峰、金勤用餐，不過寫著「自己身體體狀況有點不舒服」引起粉絲關注，晚間她在IG直播，宣告《青春住了誰》將在新加坡、馬來西亞開唱，而這兩場演出將會有「兩個重大轉變」。

楊丞琳結束餐敘後回家休息，泡澡喝熱水後，身體狀況好轉，接著她在IG和歌迷一同直播，她宣布《青春住了誰》將前進新馬演出，分別於11/2馬來西亞、11/9新加坡登場。

直播中，楊丞琳也宣布《青春住了誰》的最大轉變，「由於場館的限制，這次場館會選擇『三面台』，同時也宣布『歌單也會有些改變！』」楊丞琳大力推薦，「看過其他場次的，這次還是可以再去，尤其馬來西亞跟新加坡的東西很好吃，想當年我是一個吃也吃不胖的人，結果去了宣傳後，他們就介紹很多好吃的，我一個宣傳期胖10公斤！」幸好，當時的楊丞琳原本只有39公斤，所以瞬間胖了10公斤還是沒人發現。

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▲楊丞琳開直播為演唱會催票。（圖／翻攝楊丞琳IG）

楊丞琳為了演唱會催票，即便身體有點不舒服，仍賣力完成歌迷心願清唱，包含《年輪說》、《青春住了誰》、《少年維特的煩惱》、《理智與感情》等歌曲，而《點水》被虧老歌，楊丞琳試圖平反，但想想竟然也5年了！

至於歌迷最關心的嘉賓問題，楊丞琳則開玩笑碎念歌迷，「大家很愛問我，演唱會有沒有嘉賓，但這次我請的人有夠多，我想要說的是，嘉賓是一個可以勾勒我的青春和你們的青春，但是嘉賓絕對不是我演唱會最重要的部分，你們胃口被我養太大。」楊丞琳重申，嘉賓只是錦上添花，絕對不會影響演唱會精彩程度。