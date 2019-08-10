網爆張杰「出軌張碧晨」遭謝娜抓包！　瘋傳離婚…當事人秒打臉

記者李湘文／綜合報導

藝人張杰和謝娜結婚8年，育有一對雙胞胎女兒跳跳、俏俏，是演藝圈中知名的恩愛夫妻。誰料，近日網路上突然出現傳聞，聲稱張杰出軌張碧晨被謝娜抓包，導致夫妻倆鬧到離婚，消息傳出讓網友傻眼。

▲張杰、謝娜突被傳離婚。（圖／翻攝自微博／謝娜）

微博近日流傳張杰、謝娜離婚消息，還有人直指導火線就是張碧晨。張杰、張碧晨在2017年曾傳出緋聞，當時2人在演唱會上合唱《三生三世》，一度被質疑「眼神不一樣」，然而後來傳言不了了之，近日突然又掀起。

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▲微博上傳言張杰、謝娜離婚。（圖／翻攝自微博）

對此，張杰雖然沒有正面回應，但9日下午進行演唱會彩排前，跟前來採訪的媒體聊起謝娜，透露最近替老婆做了一些歌曲，專門給小孩洗澡、郊遊的時候聽。他被問到會不會帶女兒來演唱會，笑著回答：「最重要的是，把她們的媽帶來了。」間接打破跟謝娜離婚的傳言。

▲張杰笑說會把謝娜帶來演唱會。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

另一邊，謝娜晚間在微博直播，也提到隔天張杰演唱會，透露自己會到場，還現場唱到了老公的歌，狀態如常。網友紛紛留言力挺「他們不可能婚變的」、「造謠的有病」、「這消息假得要死」，呼籲大家專注關心張杰演唱會就好。