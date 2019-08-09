「最胸女模」只穿黑蕾絲內衣！　手臂一抬「腋毛全炸出」

記者傅家妤／綜合報導

28歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）身材火辣，擁有32C渾圓美胸被加封為「最胸女模」，近來他為某雜誌拍攝宣傳照，上半身只穿著一件內衣的她，大方舉起手臂，大方露出腋毛，宣導女性應該可以隨意以任何狀態示人，做自己想做的事，成為自己想成為的人。

▲艾蜜莉瑞特考斯基身材火辣，被譽為「最胸女模」。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉瑞特考斯基）

畫面中，只見艾蜜莉瑞特考斯基身穿黑色蕾絲內衣，胸前蹦出超有料上圍，往下看還有明顯兩條馬甲線，全身上下絲毫沒有任何贅肉，曲線非常好看，不過最引人注目的是，她的雙臂高高舉起，腋下毛髮全都露出，神情沒有絲毫尷尬，依舊非常自信。

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▲艾蜜莉瑞特考斯基曬露腋毛照。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉瑞特考斯基）



艾蜜莉瑞特考斯基在發文中寫道：「給女性一個機會成為任何她們想成為的人，盡可能地展現出她們的不同地面向。」隨後她也提到自己寫了一則關於女性自由選擇的權利，無論是想要怎麼穿，或是是否剃掉腋毛，都是應該由女性自己做出選擇，「女孩們，做妳們想做的！」

▲艾蜜莉瑞特考斯基一直都非常關注女性議題。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉瑞特考斯基）

事實上，艾蜜莉瑞特考斯基一直都非常關注女性議題，先前美國阿拉巴馬州的墮胎法案鬧得沸沸揚揚時，她隨即跳出為女性發聲，她特別PO出一張只遮住三點的全裸照，反對該法案，並在發文中寫道：「這些當權者將自己的意志強加於婦女身體上，以此維護父權主義，也以經濟封鎖限制經濟機會低下的婦女們沒有權力選擇生育的意願。」