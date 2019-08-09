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姜丹尼爾認愛後獲得一位！　Wanna One裵珍映幫他領花

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像姜丹尼爾7月以個人出道，推出專輯《color on me》，他雖然未能出現在各大電視台打歌宣傳，粉絲還是相當給力為他爭取了9日的《音樂銀行》1位榮譽，隊友裵珍映替他接過祝賀花束，他也透過推特向粉絲致謝「我絕對不會自傲，成為努力做好一切的人。」

▲▼姜丹尼爾認愛後獲得一位！　Wanna One裴珍映幫他領花（圖／翻攝自KBS、姜丹尼爾推特）

▲▼姜丹尼爾獲得一位，Wanna One裵珍映幫他領花。（圖／翻攝自IG、KBS）

▲▼姜丹尼爾認愛後獲得一位！　Wanna One裴珍映幫他領花。（圖／翻攝自IG）

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姜丹尼爾雖贏了前公司的合約訴訟，但無法出席音樂節目宣傳活動，粉絲為了幫他加油打氣，為他奪得9日的《音樂銀行》1位榮譽，他雖未能到場，但前Wanna One隊友裵珍映恰好以團體CIX出席節目，為他接下花束，最後還向鏡頭揮揮手，傳遞喜悅之情。

▲▼姜丹尼爾認愛後獲得一位！　Wanna One裴珍映幫他領花（圖／翻攝自KBS、姜丹尼爾推特）

▲姜丹尼爾錄製影片向粉絲道謝。（圖／翻攝自姜丹尼爾推特）

隨後，姜丹尼爾透過推特致謝「我現在在公司練習，聽到一個很幸福的消息，因此拍了這個影片。」他想向歌迷說謝謝，每位粉絲表達的溫暖話語、應援，都讓他獲得非常多力量，希望未來帶給粉絲更多好的舞台、好的音樂，自詡自己不驕傲，並努力做好一切。這個影片也是他自認愛後首度露面，格外受到關注。

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