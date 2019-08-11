李相燁光眼神讓人沉醉！韓版《晝顏》不倫戀卻美得像畫

文／薇琪吳

韓劇《平日下午三點的戀人》，改編自日劇《晝顏～平日午後3點的戀人們～》。看了兩集，出乎意料地改編得還不錯。和日版原作是不同風格，走一個初戀唯美風。步調比較緩慢，雖然是不倫卻缺乏色氣。日本深夜劇很擅長營造那種「明明沒幹嘛卻讓人想入非非」的煽情氛圍，這點我是比較喜歡日版的氛圍。





韓版男主角李相燁的眼神讓人很沉醉。驚喜的是，飾演吉瀨美智子角色的芮智媛，反而是所有角色中最有原作感的，性感強勢且顛覆三觀的性格掌握的很到位。

唯一讓我比較不滿意的，反而是飾演男主角壞學生的申原昊。



原本我對申原昊的演技是蠻放心的。但實際上看了覺得今年28歲的他，要演18歲的高中生還是太勉強了。



原作飾演這個角色的伊藤健太郎 ，當時還是現役高中生。而這反派角色的性格本來就很中二，但韓版讓看起來很大人的申原昊，來講中二台詞讓人覺得很違和。不過這角色之後也會有吻戲，若好奇韓版會怎麼詮釋的，可以去看看，現在已經在10號正式播畢了。

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整體來說，雖然沒有日版的緊湊度，但我覺得韓版有拍出自己的味道，喜歡唯美風格的人說不定會蠻喜歡的。

《平日下午三點的戀人》講述家庭主婦孫智恩（朴河宣飾演），得知隔壁搬來的神祕女人崔秀雅（朴河宣飾演）下午3點到5點是偷情時間，雖然無法接受出軌，卻又被有婦之夫尹正宇（李相燁飾演）逐漸吸引。

（以上圖片皆翻攝自Channel A官網）

本文出自外稿作家：薇琪吳

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