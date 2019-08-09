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周湯豪新歌激似韓饒舌歌手！　遭爆70%相像「以為是同一首」

圖文／鏡週刊

周湯豪新歌〈i GO〉才被網友抓包伴奏旋律是免費版權音樂，如今，另一首新歌〈我的夢〉再被爆與韓國歌手Sik-K的新歌〈Water〉的節奏、曲調如出一轍，讓人一時難以分辨，2人推出新歌時間相隔不到一週，誰抄誰？難有定論。

 
Sik-K於2015年參加韓國節目《Show Me The Money 4》出道。（翻攝自Sik-K臉書）

2016年，周湯豪推出新專輯《REAL》，曲風囊括流行音樂及EDM電子風格，主打歌〈帥到分手〉更成為熱門夯曲，Youtube點擊超過一億次，周湯豪展現出的創作才華，儼然是一代音樂新霸主。之後，他赴大陸參加《中國新說唱》，獲得前4強佳績， 讓他在大陸名氣人氣俱增。

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沒想到，最近推出的新歌〈我的夢〉被耳尖的粉絲發現，〈我的夢〉與韓國男星Sik-K的〈Water〉曲風雷同，相似度達70%，乍聽之下還以為是同一首歌。

翻看Sik-K的出道史，他於2015年參加韓國節目《Show Me The Money 4》，在節目中，他加入朴載範Jay Park&LOCO的隊伍（Team AOMG），開始被大眾認識，當時的出演成為契機，讓Sik-K和朴載範結緣。

Sik-K頹廢又性感的嗓音是最大特色，雖然是繞舌歌手出身，但他不侷限於繞舌，同時能唱能跳，他在加拿大讀書時開始對音樂產生興趣，靠自學摸索、天生對音樂的直覺，成為嘻哈圈高產量的代表。

 


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