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張藝興代言內褲「全身剝光」！　生猛肌肉照曝光…網吐槽假：陰影畫歪了

記者李湘文／綜合報導

男星張藝興橫跨唱片、綜藝、戲劇各圈，在每個領域都闖出好成績，最近還接下知名服飾品牌代言，只穿內褲拍下多張宣傳照，展露平時認真維持的好身材。有粉絲看了大呼快噴鼻血，卻也有人質疑照片灌水「胸肌陰影是不是畫歪了」，在網路上引發熱議。

▲張藝興肌肉照曝光。（圖／翻攝自微博／CALVINKLEIN）

▲張藝興展現好身材。（圖／翻攝自微博／CALVINKLEIN）

張藝興7月接下服飾品牌代言，因為是大陸第一位代言人，立刻受到時尚圈和粉絲注目。他只穿內褲的宣傳照也在近日一一曝光，難得秀出全身肌肉，雖然並非特別壯碩，但身材結實，胸肌、腹肌、手臂肌肉線條都明顯可見，充滿男性魅力。

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▲張藝興肌肉照曝光。（圖／翻攝自微博／CALVINKLEIN）

▲張藝興性感代言內褲。（圖／翻攝自微博／CALVINKLEIN）

不過，有網友對張藝興身材不以為然，在論壇貼出他正面裸露的照片，質疑「這是畫的胸肌嗎」、「這胸肌陰影是不是畫歪了」。許多人也跟著附和，認為照片裡的肌肉看起來很不自然，吐槽「哪有人胸肌這麼扁平，他看不出來很假嗎」、「陰影色號也不對啊」，掀起一陣熱議。

▲張藝興肌肉照曝光。（圖／翻攝自豆瓣）

▲▼張藝興肌肉照遭到網友吐槽。（圖／翻攝自豆瓣）

▲張藝興肌肉照曝光。（圖／翻攝自豆瓣）

然而，粉絲替張藝興打抱不平，PO出過去其它露出肌肉的照片，證明偶像真的是真材實料。而張藝興自己過去也曾經透露，為了維持好身材，特地請了教練來指導，就算工作忙碌，也會騰出時間在家練一練，對於身材管理非常用心。

▲張藝興肌肉照曝光。（圖／翻攝自張藝興Instagram）

▲張藝興原本就有胸肌和腹肌。（圖／翻攝自張藝興Instagram）

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