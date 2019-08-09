雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

記者李欣容／台北報導

劉以豪、郭雪芙和孫其君在電視劇《我們不能是朋友》中關係白熱化，孫其君飾演的黎皓一求和不成，懷疑周惟惟（郭雪芙 飾）先外遇，周惟惟一氣之下，竟說自己用一晚八百萬的價碼跟褚克桓（劉以豪 飾）睡。

▲孫其君（左）變得很像恐怖情人。（圖／翻攝自台視）

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黎皓一回國後，以為和周惟惟只是在吵架，兩人講不攏，他跑去問大衛（李沛勳 飾），看到褚克桓從韓可菲（袁艾菲 飾）家出來，開始懷疑周惟惟變心，而此時褚克桓正發揮暖男攻勢，買吃的又披外套，和惟惟在公園聊心事，此時黎皓一在家買醉腦補過去周惟惟和褚克桓的相處，更咬定了她有做對不起他的事情。

▲郭雪芙被求婚傻眼。（圖／翻攝自台視）

隔天一早，他騎著機車看到褚克桓開車接送惟惟上班，氣到直接衝去公司求婚，周惟惟也不給他好臉色，直接拒絕，眾人在公司大吵一架，他抓著周惟惟的手逼她收下鑽戒，褚克桓看不下去，兩人正式開戰，在辦公室大打出手，黎皓一逼問惟惟是不是和褚克桓發生關係。

周惟惟突然發狂大吼，「對，我們睡過了，不然你以為他為什麼房子便宜八百萬賣給我們，因為我把自己賣給他，一晚八百萬！」

▲郭雪芙發狂說自己一晚八百萬。（圖／翻攝自台視）

▲郭雪芙才剛跟男友談分手，又被另個搞不清楚狀況的人賞了兩巴掌。（圖／翻攝自台視）

沒想到下一秒高子媛（夏若姸 飾）又出現賞了她兩巴掌，不少網友看了都說，「天阿，321根本是恐怖情人」、「心不在身上怎麼樣都沒用」、「這集真的是辣鹹重戰鬥場」、「這家公司人都不用上班嗎」、「快把子媛送醫，瘋女人」。