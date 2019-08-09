藏2個月…謝婷婷女兒生父疑曝光！　　IG「@神秘男」遭起底是富二代

記者傅家妤／綜合報導

香港女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，6月初無預警在社群網站上宣布已經當媽媽了，而且當時女兒已經100天大了，不過至今都還未公開孩子父親的身分，不過日前她發了一則IG限時動態，疑似不小心曝光了孩子生父的身分，意外掀起不少熱議。

▲謝婷婷2個月前宣布當媽消息。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

謝婷婷在限時動態上分享了一盤菜餚，並配文：「美味」、「自家種的」，隨後還標註了一位男性，雖然是個私人賬號，但從個人簡介中可以看到，該名男子的真名是「Mark Block」是一家名為《B&B Bearing and Electric Motor Ltd.》公司的總裁，而且該公司似乎就是這名男子的家族企業，而且從社交網站LinkedIn的資訊上可以發現，Mark一直都在加拿大唸書，而謝婷婷恰巧也是畢業於溫哥華英屬哥倫比亞大學。

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▲謝婷婷在IG上標註了一名男子引起網友討論。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

事實上，過去就有消息傳出，謝婷婷的丈夫其實是她在溫哥華念書時，相識多年的朋友，兩人近年才互生情愫、開始交往。據悉，男方家境富裕，過去還曾被目睹帶著謝婷婷到當地的《The Arbutus Club》，而該俱樂部的會員身分都非常顯赫，且非富則貴。

而Mark Block的背景與傳聞都相符，不過對於孩子生父的身分，謝婷婷媽媽先前受訪時也僅稱男方的人品很好，是個愛女兒的好男人，她本人則是從未正面回應，因此這位Mark Block到底是不是她女兒的生父也尚未曾獲得證實。

▲謝婷婷所標註的賬號雖然並未設為公開，但個人簡介上提供了不少資訊。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）