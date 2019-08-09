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香港樂團來台發片！　向「五月天阿信、周杰倫」學中文

▲▼super moment。（圖／傑威爾提供）

▲Super Moment來台發行新專輯。（圖／傑威爾提供）

記者關韶文／台北報導

香港樂團Supper Moment為首張國語專輯《無盡》來台宣傳，感受台灣溫暖的人情味還有道地美食，對美食略有研究的他們笑說:「香港和台灣的美食各有不同的好滋味，像是豆花都長得一樣，但吃起來卻有不同的感受，可以說是『一樣不一樣』啊！」

來到台灣，Supper Moment頓時覺得自己講話音量大很多，因為這裡的人講話都很溫柔，他們也學了不少這裡的用語，鼓手阿達秀了一句：「Q彈」，主唱Sunny講了「100分」的台語，被大家問到中文發音向誰學習？他們表示：「通常看節目學發音，像五月天的阿信還有周杰倫都有。」但立刻被吐槽：「有學對人嗎？」讓大家是笑翻天。

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首張國語專輯保留了一首粵語歌曲《無盡》，這首歌是很能代表Supper Moment的歌曲，也成為了這張專輯的專輯名稱，這首歌的創作是來自於一次與某個常來看他們演出的40多歲樂迷的交談，某次的演出後，Supper Moment與他聊天問到：「40歲的人生是怎樣的？」

他給了一個絕望的答案:沒什麼值得開心和期盼的…，他們聽完感覺很難過，想寫一首歌鼓勵樂迷，其實也鼓勵自己。寫了許多正能量歌曲的他們，在寫了「無盡」之後，每每受訪幾乎成為「夢想」代言人，他們也思考，追尋夢想很重要，但是尋找快樂應該是最重要的，因此有了《幸福之歌》的誕生。

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