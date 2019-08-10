玄彬《阿爾罕》茶館就在弘大！全店還原古朝鮮...24hrs隨時可來

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

首爾弘大區有非常多美食餐廳，每間餐廳都有各自特色，其中這間「朝鮮時代」，裝潢風格真會有瞬間踏入韓國古代的錯覺！因韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》來這取景拍攝，讓它知名度大增，加上24小時營業不打烊，無論是想來用餐、喝一杯，或是來朝聖韓劇拍攝點，隨時想來都可以喔！

．朝鮮時代（조선시대）的位置



（圖／翻攝自韓巢中文網）

「朝鮮時代」距離地鐵2號線「弘大站」不遠，從9號出口步行前往大約5-10分鐘左右，比較需要注意的是，它位在地圖中箭頭所示的小巷弄中，同樣平行的另一條是大家逛街都會走的街道，因此前往該店時，記得要走逛街道隔壁的小小巷子。

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雖然「朝鮮時代」位置在小巷弄中，不過因為這特別的外觀，一眼就能認出（而且店名有寫中文字XDD）。它既是餐廳、更是酒館，深夜時段裡頭仍相當熱鬧，幾乎全部都是來小酌的韓國人，餐廳位在地下一樓，我們沿著階梯往下走，階梯兩旁皆是韓劇拍攝的劇照。



下樓來到餐廳入口，前方這個就是接待丶結帳櫃台，一整個也是古色古香，就差不是找你古銅錢而已XDD～

其實店裡頭環境還滿寬敞的，不過因為用餐喝酒的客人實在很多，不好意思拍攝太多照片，因此大略拍了幾張比較沒人的地方，環境大致上就如上面幾張照片，整體裝潢就是韓國古代的樣貌，就連古代涼亭也能放在餐廳中，安妮覺得還挺特別的。



還記得劇情嗎？男主角玄彬（炫彬）在這間餐廳裡喝茶，女主角朴信惠來找他，之後玄彬還跑給警察追。喝茶餐廳內部就是在這拍攝，不過外觀與街景並不是在首爾，而是在清州的城安街商圈。（之後找機會再幫大家介紹）

「朝鮮時代」餐廳裡，玄彬曾坐過的座位旁，還放了他的人型立牌，劇迷就能秒發現拍攝位置了XD～不過因為桌上放了預約席的桌牌，所以就不好意思坐在這拍照了^^"。

我們被安排的座位，就在很韓屋風格的區域，這裡是需拖鞋的坐席區，這區域的座位全滿，本來想說意思拍一下這區域的裝潢，結果靠牆那桌的外國客人大方地對著我的鏡頭揮手，超可愛的！XDD



「朝鮮時代」有純韓文菜單，也有像這樣包含英、中、日、韓四國語言的菜單，不過有四國語言的菜單品項似乎比較少一點，就這樣一張紙而已（在門口看韓文菜單時記得不只一頁）。然後啊，我們覺得這裡的價格其實不便宜，不過因為好奇想嘗鮮，所以還是進來了XD～稍微看了一下菜單後，我們決定點有照片的最上面那個，「泡菜豬肉鍋」（韓幣24800）。



向店員點好餐後，一會時間便送上泡菜鍋會用到的小瓦斯爐，以及瓦斯爐上那碗.....坦白說一開始這樣送上來時，安妮以為是要拿來煮的，結果...它就是碗「零食」（就像是配酒小點心那種）.....還好沒開火XDDDDDD

等了滿久的時間，我們的泡菜豬肉鍋終於上桌了～～～這份泡菜鍋很大一鍋，上桌後，服務人員會來桌邊協助將泡菜、豬肉剪開。



稍微錄了一小段影片與各位分享，旅伴說我們在拍照錄影時，我後面那桌整桌的人都在看我們拍照.....還好我是背對他們的XD～

這份泡菜豬肉鍋味道相當濃郁，濃郁到我們臨時加點白飯來配XD。泡菜相當夠味，湯頭不會太辣，豬肉頗嫩不錯吃，整體覺得這泡菜鍋滿好吃的！不過就是覺得價格不是很漂亮啦～而且...除了有給一碗零食外，沒有其他小菜...@@本來是有點擔心會不會只有裝潢漂亮，但還好這份泡菜豬肉鍋確實是好吃的，沒有讓人失望，但有點可惜的就是，餐廳裡的客人太多了，想拍照結果拍不了幾張^^"。

朝鮮時代 조선시대

地址：서울 마포구 홍익로3길 44 지하 1층

首爾特別市麻浦區弘益路3街44 B1

電話：02-336-1010

時間：24小時

交通：地鐵2號線「弘大站」9號出口，步行約5-10分鐘

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

本文出自外稿作家：安妮小姐

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