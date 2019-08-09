昆凌「天菜帥弟」身高直逼爸爸！　一家三口同框…混血顏值爆表

記者傅家妤／綜合報導

8月8日是台灣的父親節，不少明星藝人會在社群網站上曬出與小孩，或是與父親的合照，寫下想對「爸爸」表達的心意，而「天王嫂」昆凌隔天也在IG上曬出了與爸爸及弟弟的合照，一家高顏值掀起網友熱議，還有不少人大讚弟弟非常帥氣。

▲昆凌過去也曾曬出爸爸及弟弟的照片，當時弟弟的身高也已經幾乎逼近爸爸了。（圖／翻攝自IG／昆凌）

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昆凌雖然工作非常忙碌，但平日經常都會在社群網站上與粉絲分享日常點滴，過去也不時會曬出與家人的合照，日前適逢父親節，她也特別在IG上分享了一張與爸爸、弟弟的同框照，感性寫道：「兒子的第一個英雄，女兒的第一個男人。」

▲昆凌在父親節隔天也曬出了與爸爸的合照。（圖／翻攝自IG／昆凌）

畫面中只見昆凌依偎在爸爸身邊，而對方則是親密地摟著她的肩，弟弟站在她另一邊，雙手放在前方，笑得非常腼腆，兩人都遺傳了爸爸好基因，一家三口都有立體五官，三人並排站在一起，超高顏值讓眾人羨慕不已，尤其是昆凌弟更是擺脫了過去稚嫩模樣，身高幾乎已經超過父親，非常帥氣。

▲昆凌一家的顏值都非常高。（圖／翻攝自IG／昆凌）

不少網友都把注意力放到弟弟身上，紛紛大讚「弟弟好帥」、「昆凌還缺弟妹嗎」，還有粉絲注意到弟弟身上穿的是周杰倫創立潮牌的T恤：「看到重點，弟弟穿杰倫的品牌」、「看著弟弟穿杰倫哥品牌的衣服，莫名可愛」，意外掀起了不少熱議。