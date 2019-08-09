《聲林2》搶先看！陶晶瑩「精闢分析」蕭林⋯一字未剪

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》將在8月23日（星期五）全球首播，節目今（9日）釋出10分鐘搶先看的片段，不僅有學長姐回來為學弟妹獻唱，擔任首集飛行導師的陶晶瑩，也分享看著兩位導師蕭敬騰與林宥嘉成長的過程，字字發自內心且精闢的分析，讓節目人員笑稱「一個字都剪不掉」！

▲《聲林之王2》將在8月23日首播。（圖／ETtoday）

陶晶瑩表示，林宥嘉與蕭敬騰上選秀節目時都還沒進社會，如今兩人都已在演藝圈有了一定的地位。她說，林宥嘉當初一直急著表現，最後終於走出自己的迷幻風格，「他遠遠在選秀的時候就拋出那個夢想點，現在就是等著這個收竿，我覺得是看到一個夢想逐步實現的過程。」

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▲▼陶晶瑩精闢分析蕭敬騰與林宥嘉。（圖／ETtoday）

至於蕭敬騰的部分，陶晶瑩笑說，他從省話一哥到主持大型典禮，「所以我覺得這個蛻變對他來說，是一個關一個關，他自己在自我挑戰。」講完後，陶晶瑩還開玩笑地說「我會不會講太好」。但玩笑歸玩笑，蕭林兩人的成長過程，她確實都看在眼裡。

▲▼《聲林》學長姐獻唱。（圖／ETtoday）

首集節目除找來陶晶瑩、周湯豪與劉隽擔任飛行導師，也邀請《聲林》學長姐鄭可強、許淨淳、張若凡、許莉潔與孫肇谷一同演唱《動物園藏夢》，歌詞唱道「動物園藏夢，讓我們原場夢，勇敢地歌唱，失敗又怎樣」，鼓勵小動物與小植物們勇敢去展現自己。Lulu也表示：「有種看著自己孩子回來的感覺。他們以前都是素人，可是透過這個節目變成明星了，我覺得很感動。」

▲Lulu一整年下來看著選手們的成長。（圖／ETtoday）

搶先看後段小小地展現出本季選手的實力，除來自各地的參賽者外，不少出道歌手也是比賽亮點，更是不少選手懼怕遇到的對手。舉凡王艷薇、陳忻玥、屁孩，以及上季的踢館選手艾文等人，也讓比賽增加不少看頭。

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於StarHub Go播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」

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